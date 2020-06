Metershoge vlammen verwoesten zendmast in Rijswijk

Bij aankomst moest de brandweer zondagnacht op grote afstand blijven omdat de zendmast in zijn geheel in brand stond. Er is een hoogwerker ingezet om de metershoge vlammen van afstand te kunnen blussen.

De brand in de zendmast werd rond 0.15 uur gemeld. Of het nu ook weer om brandstichting gaat, is nog niet bekend. De mast is vrijwel zeker helemaal afgeschreven. Omwonenden hebben nog wel bereik op hun mobiele telefoons dankzij masten in de omgeving.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zendmastbranden door heel Nederland

Afgelopen voorjaar zijn door heel Nederland zendmasten in brand gestoken. De allereerste brand was op 3 april in een zendmast in Beesd (gemeente West Betuwe). De mast liep daardoor forse schade op. In de weken daarna gebeurde hetzelfde in andere provincies.

Voor zover bekend zijn er in totaal zes verdachten opgepakt, in leeftijd variërend van 23 tot 34 jaar. Onder hen zijn geen inwoners van Gelderland.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde vast dat er geen 'georganiseerd samenwerkingsverband' was tussen hen. De politie bekijkt de zaken daarom afzonderlijk. Over de motieven van de verdachten wil het OM niets zeggen.

