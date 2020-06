NEC heeft technische staf rond

Van Duin was eerder als doelman actief bij de Nijmegenaren, in zijn tweede periode was hij al keeperstrainer in de jeugdopleiding. Hij is de opvolger van Gábor Babos, die naar NAC Breda vertrok. Maletic speelde de afgelopen jaren voor clubs in Duitsland en Bosnië en was in Nederland actief voor Achilles'29, DOVO en JVC Cuijk.

Rogier Meijer is komend jaar de trainer, naast Van Duin en Maletic zit ook Ron de Groot in de technische staf.