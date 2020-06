Bekenden van Jaimy (19) verslagen na fatale stunt: 'Het ging net zo goed met hem'

De jongen die zaterdag om het leven kwam bij een tragisch en bizar ongeluk met een winkelwagen in Zevenaar, is de 19-jarige Jaimy uit Velp. Hij zat in een begeleid woonproject voor 18-plussers. 'Het ging net zo goed met hem.'

Jaimy haalde zaterdagavond met een groep vrienden een stunt uit. Hij zat in een winkelwagen die werd voortgetrokken door een auto. Het ging gruwelijk verkeerd en de jongeman in het karretje liet het leven. De politie heeft de 18-jarige bestuurder van de auto aangehouden.

'Hij at en sliep bij ons'

De jeugdige Velpenaar was een jongen die veel begeleiding nodig had, zegt de aangeslagen Corry uit Driel tegen Omroep Gelderland. Jaimy was de beste vriend van haar zoon; ze zaten samen in Oosterbeek op een school voor speciaal onderwijs. Jaimy beschouwde Corry als zijn moeder. 'Hij at hier en sliep hier', zegt de vrouw. Jaimy noemde haar ook 'mam'. 'Ik stond ook zo in zijn mobiele telefoon. Toen hij die een keer verloren was, werd ik gebeld.'

Toen zijn vader overleden was, ging het slechter met hem. 'Hij dronk veel, deed verkeerde dingen. Hij miste zijn vader heel erg', weet Corry. Zij en haar man hebben veel met hem gepraat, zodat hij geen domme dingen deed. 'Hij fietste wel eens op een elektrische fiets als hij te veel gedronken had en viel dan. Zijn hele gezicht kapot.'

Iedereen in huis is hier overstuur. Waarom Jaimy? Moeder van beste vriend

Corry hoorde zaterdagavond van het tragische ongeluk met het winkelwagentje in Zevenaar, maar dacht niet meteen aan de jongen die al meer dan tien jaar bij haar over de vloer kwam. 'Mijn man haalde me vanmorgen op van het werk en vertelde het', zegt ze, terwijl ze volschiet.

'Iedereen in huis is hier overstuur. Waarom Jaimy? Mijn zoon is helemaal door het dolle heen.' Ze noemt het een troost dat Jaimy nu bij zijn vader is, die eind vorig jaar overleed. 'Hij had wel eens laten doorschemeren bij hem te willen zijn, maar wat zaterdagavond in Zevenaar gebeurde is een afschuwelijk ongeluk geweest. Dat weet ik zeker. Het was zo'n fijne jongen.'

Altijd vrolijk, een grappenmaker

Dat wordt bevestigd door zijn huisgenoten en begeleiders van het huis in Velp waar Jaimy volgens zijn teamleider Rick Lammers van Phoenixx 'al enige tijd' woonde. Hij was altijd vrolijk, maakte grapjes, motiveerde de anderen. Was gek op fitness en kickboxen. 'Het ging zo goed met hem en dan gebeurt dit', zegt een medebewoner.

In de woongroep is de sfeer gelaten, medebewoners zitten aangeslagen aan een tafeltje. 'Hij zocht zijn grenzen op. Laatst had hij nog een blauw oog. Dit past bij hem', zegt een van hen.

Lammers: 'We steunen elkaar. Of we iets gaan doen om Jaimy te gedenken? Dat is nog te vers.'

De omgekomen Jaimy had meerdere vriendengroepen, waaronder in Zevenaar en Driel. 'Wij noemden hem de Grote Reus', zegt Lucas uit Driel. 'Hij was vrolijk, het was altijd lachen met hem. Vrijdagavond had de groep in Driel nog samen een biertje gedronken. Lucas: 'Ik hoorde in de groepsapp dat er iets ergs was gebeurd, later begreep ik dat het om de Grote Reus ging. Vreselijk.' Een verschrikkelijk ongeluk was het, vindt Lucas. 'Hij heeft iets doms gedaan, maar dat doet toch iedereen wel eens?'

