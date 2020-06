'Mijn tante heeft weer een steen, een naam en een gezicht'

Ale loopt naar het graf van zijn tante: 'Toen ik dit graf vond, lag er geen steen op en dat vond ik niet passen. Dus ben ik naar de bouwmarkt gegaan en heb een marmeren steen gehaald. De gerafelde rand, staat symbool voor het feit dat ze op haar zestiende uit het leven is gegrepen door buikvliesontsteking. Nu ze weer een steen heeft met daarop een naamplaatje, heeft ze weer een gezicht'

Foto: Ale bij het graf van zijn tante

Historische plek

Ale komt iedere week naar de protestantse begraafplaats, en soms zelfs elke dag. 'Dat klinkt misschien wel een beetje hysterisch, maar deze plek betekent veel voor mij. Niet alleen vanwege mijn familieleden die hier liggen, maar omdat hier heel veel mensen liggen die heel veel voor Rheden hebben betekent.

Begraafplaats de Pinkel opende op 7 december 1870 haar poorten en werd in 2008 gesloten voor begrafenissen. De begraafplaats is nog wel open voor publiek. Ale: 'In de regels is het zo dat de er tot 2028 niks met de begraafplaats mag gebeuren. Daarna zou het geruimd mogen worden, maar dat zal mij wel aan het hart gaan'.

Vrijwilligers

Samen met een groep vrijwilligers komt Ale iedere tweede maandag van de maand bij elkaar. Zij zorgen voor het onderhoud van de oude begraafplaats. Zo wordt er geschoffeld, geharkt en maken ze de zerken schoon. Kyra Meeuwissen schoffelt het graf van haar opa en oma. 'Mijn oma is drie dagen voor de bevrijding overleden door een granaatinslag. Mijn opa is toen bij ons in huis gekomen. Hij deed bij ons altijd de tuin, het schoffelen heb ik dan ook van hem overgenomen.' Ook voor Kyra is de begraafplaats een bijzondere plek: 'Ik kom hier graag, de bomen en de vogels geven mij rust'.

Foto: Vrijwilliger Kyra bij het graf van haar opa en oma.

Iemand met lef gezocht

Om de graven ook in de toekomst te onderhouden, doet Ale In Gelderland helpt een oproep voor meer vrijwilligers. Bovendien is er behoefte aan hulp bij het ruimen van een oude boom: 'De boom is dood. Dat past misschien wel bij deze plek, maar de boom zit onder de boktor. We zijn bang dat de boom het begeeft en zerken beschadigt.' Aangezien de vrijwilligers zelf al wat op leeftijd zijn, is hulp van buitenaf welkom.

Heeft lef en kunt u de vrijwilligers van begraafplaats de Pinkel helpen bij het ruimen van de boom? Of wilt u vrijiwilliger zijn op deze bijzondere plek? Ga dan naar www.gelderlandhelpt.nl





