LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 20 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 20 juni

22:26 - Vaderdag, maar niet met alle kinderen?

Niet twee, maar één bezoeker op Vaderdag en dat ging Henk Feenstra in verzorgingstehuis Eilandstaete van Pleyade veel te ver. Na lang heen en weer bellen komt er toch een oplossing: de 92-jarige Henk mag twee bezoekers ontvangen in zijn tuin.

 

20:42 - Bert werkt veertig jaar in de bioscoop, maar nu valt het doek

De bioscoop in Tiel moet door de coronacrisis de deuren sluiten en dat doet pijn bij Bert Vink, al veertig jaar werkzaam bij de bios.



 

20:26 - Leden campagneteam Trump hebben corona

Leden van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om medewerkers die voorbereidingen troffen voor een verkiezingsbijeenkomst van Trump zaterdagavond in Tulsa, Oklahoma, meldt een verslaggever van zender NBC. Trump oogstte al een golf van kritiek omdat hij tijdens de coronacrisis een massabijeenkomst organiseert. Op de rally in Tulsa worden zo'n 20.000 aanhangers verwacht. De president acht de massale manifestaties van groot belang bij zijn streven in november te worden herkozen.

19:40 - Campagnevoeren in coronatijd. Zo doet Thierry het

Campagnevoeren in coronatijd, met die anderhalve meter afstand maatregel is het niet eenvoudig voor politici. Toch voerde Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, zaterdag campagne in Tiel en Nijmegen, een politieke flitscampagne.



 

18:13 - Speelgoedbank in Wageningen weer open

De speelgoedbank in Wageningen is weer open. Onder strikte coronavoorwaarden kunnen kinderen die het thuis niet breed hebben er weer gratis speelgoed halen. Het loopt er storm.

 

16:41 - Luxemburg laat IEDEREEN testen

In de strijd tegen het coronavirus gaat Luxemburg zijn totale bevolking testen. De autoriteiten willen zo een tweede golf van besmettingen voorkomen en daarmee verhinderen dat het land opnieuw op slot moet. Luxemburg is het eerste land in Europa dat het testen zo omvattend gaat doen.

16:30 - Museum Het Valkhof na maanden weer open

 Museum Het Valkhof@ValkhofMuseum Museum Het Valkhof heropent op 21 juni, de langste dag van 't jaar, met drie nieuwe tentoonstellingen waaronder Geel als citroen, rood als tomaat. Een kleurrijke & zintuigprikkelende tentoonstelling met meubel-en productontwerper Ineke Hans en beeldend kunstenaar Erik Mattijssen! 18:38 - 30 mei. 2020 Andere Tweets van Museum Het Valkhof bekijken

16:28 - Evenveel patiënten op intensive care als gisteren

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 57 mensen met het coronavirus. Dat zijn er evenveel als vrijdag.

15:49 - Trap op, trap af alsof het de hoogste berg van Europa is

Wendy uit Nijkerk beklimt de Mont Blanc, de hoogste berg van Europa. Thuis. Op haar eigen trap.

14:08 - Eén Gelderse dode in afgelopen 24 uur

Het RIVM meldt één Gelderse coronadode in de voorbije 24 uur. Er zijn geen ziekenhuisopnames geweest. Het aantal patiënten uit de provincie die aan het virus zijn overleden staat nu op 683. In het hele land is sprake van acht doden.

14:04 - Nijmeegse duikvereniging wil clubhuis weer openen, maar weet niet hoe

Duikteam de Kaaiman wil het clubhuis weer open gooien. Maar hoe doen ze dat coronaproof?



Sportverengingen met een eigen clubhuis worstelen op dit moment met Corona-maatregelen. 'We zijn sinds 3 weken met de betrokken commissies en het bestuur in gesprek gegaan om te kijken hoe we de beschikbare ruimte optimaal zouden kunnen gaan inrichten. Tot onze grote schrik kwamen we daarbij op een totaal aantal van 11 personen!', aldus beheerder Jeffrey Peters in een persbericht.

13:47 - KLM gaat meer vliegen

Foto: ANP

De KLM gaat weer vaker vliegen. Volgende maand wil de luchtvaartmaatschappij zo'n 80 procent van het normale aantal Europese bestemmingen halen en driekwart van de overzeese bestemmingen. In augustus moet het aantal vluchten nog verder omhoog.

11:45 - 'Tiel wordt nu wel echt saai': teleurstelling na eerste bioscoopsluiting door corona

Teleurgestelde reacties in Tiel, waar de eerste bioscoop de deuren moet sluiten vanwege de coronacrisis.



'Tiel wordt nu wel echt saai': teleurstelling na eerste bioscoopsluiting door corona Cinema Tiel moet de deuren sluiten. Eigenaar Paul Visser stelt vrijdagavond op Facebook dat het filmtheater in de Betuwe door de coronamaatregelen van de overheid niet meer open kan blijven. Voor zover bekend is het de eerste bioscoop in Nederland die het slachtoffer wordt van de coronacrisis. Op internet stromen de teleurgestelde reacties binnen.

09:35 - Bloedbank gaat plasma inzamelen voor mogelijk geneesmiddel corona

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft bloedbank Sanquin gevraagd om op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen. Dit plasma bevat neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de behandeling van het coronavirus of bij het voorkomen dat mensen besmet raken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt 10 miljoen euro bij aan dit project. Met dat geld kan Sanquin snel de extra kosten opvangen die deze inzameling met zich meebrengt.

07:53 - Museum Valkhof gaat weer open

Museum het Valkhof in Nijmegen gaat vanaf zondag 21 juni weer open. Bezoekers dienen uiteraard wel eerst vooraf tickets online te boeken.