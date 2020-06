Bert werkt veertig jaar in de bioscoop, maar nu valt het doek

Hij heeft het er zichtbaar moeilijk mee. Ontwikkelingen van de afgelopen jaren maakte het steeds moeilijker, de coronacrisis was de druppel.

Bert werkt al veertig jaar in de Tielse bioscoop:

'In het verleden is er ingezet op nieuwbouw en 2018 zouden we gaan openen. Dat is helaas niet doorgegaan', vertelt Vink. 'Om je heen komen er mega-bioscopen en de bezoekersaantallen liepen terug.'

Hoop op betere toekomst vervliegt

Maar toch leek er toekomst te zijn. Nieuwbouwplannen waren ver gevorderd, maar toen kwam de coronacrisis. 'Vier maanden dicht en kijkend naar de toekomst met die anderhalve meter en wat er allemaal gaat gebeuren is er besloten om te sluiten', vertelt hij met tranen in zijn ogen. 'Helaas.'

Vink werkt bijna veertig jaar bij de bioscoop. Hij wilde het tot zijn pensioen volhouden. 'Dacht, die zes jaartjes red ik ook nog wel. Ik blijf wel tot november hier en dan zit de veertig jaar er op. Ik had het liever afgemaakt, het is een heel mooi vak. Voor mijzelf is dit wel zuur, maar er is nu wel duidelijkheid.'