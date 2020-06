Thierry Baudet brengt flitsbezoek aan Gelderland

Forum zegt het echte contact met de burger gemist te hebben en blij te zijn weer op pad te zijn. Maar dat is niet eenvoudig in deze anderhalve meter maatschappij.

Veel Tielenaren willen met het Tweede Kamerlid op de foto. Van anderhalve meter afstand is vaak geen sprake meer. 'Het is moeilijk,' zegt Baudet over campagnevoeren in coronatijd. 'Want je mag niet met veel mensen op één plek zijn. Je mag binnen ook niet al teveel organiseren. Je bent aan alle kanten gebonden. Maar wat we nu doen is een nieuwe manier van campagne voeren en contact maken.'

Baudet speelt thuiswedstrijd in Tiel

De partij wil in korte tijd met 3000 mensen één miljoen kranten door heel Nederland verspreiden. In Tiel speelt Baudet eigenlijk een thuiswedstrijd want bij de vorige verkiezingen stemde 1 op de 5 kiezers op Forum, veel Tielenaren willen op de foto. Marktkooplui reiken hem bier, worstjes, kaas en stroopwafels aan, een fotootje is goed voor de klandizie.

'Ik vind dat Forum voor Democratie opkomt voor de boer,' zegt een Forumstemmer als hij net op de foto is geweest met Baudet. Toch zijn niet alle Tielenaren enthousiast. Een echtpaar weigert resoluut het krantje van Baudet aan te nemen: 'Ik gebruik graag m'n verstand als ik kies en niet mijn onderbuikgevoel', zegt de man. Zijn vrouw valt hem bij: 'En wat wij zeker niet willen in Nederland is polariseren.'