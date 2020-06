Gebied Bussloo minutieus uitgekamd vanwege vermissing man

Dat team bestaat uit vrijwilligers die vaker helpen zoeken bij vermissingen, het gaat onder anderen om oud-medewerkers van Defensie. Het VST heeft zichzelf aangeboden en daar maakt de politie graag gebruik van. Het team heeft ook een apparaat bij zich waarmee ze onder water kunnen zoeken.

Robbert Miedema van het VST helpt. 'Wij gaan op gestructureerde wijze door zoekgebieden heen. We beginnen op linie en gaan vanuit daaruit het zoekgebied door. Zo laten we geen centimeter ongezien. Hoe moeilijk deze zoektocht is? Dat weet ik niet. Het is gissen naar wat er gebeurd is. Maar doordat wij nu gebieden doorzoeken, kunnen we mogelijke zoekgebieden uitsluiten voor de politie.'

50 anderen aan het zoeken

Daarnaast zijn er nog zo'n 50 anderen aan het zoeken naar de fietser die vrijdagavond verdween na een feestje. Het gaat dan om medewerkers van recreatieplas Bussloo, politieagenten en familieleden.

Foto: Luciano de Graaf

'We maken ons zorgen'

Danny Firing van de politie. 'We maken ons zorgen en we doen daarom ons best om te kijken waar deze man is gebleven. Zaterdagmorgen is er met een helikopter al gezocht de man, toen is er ook niks gevonden. Op basis van telefoongegevens zoekt de man tussen Wilp Achterhoek en Bussloo. Maar tot nu toe zonder resultaat.'