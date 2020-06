Restauratie Gelders topstuk is klaar: resultaat te zien in Soesterberg

ARNHEM -

Het is het oudste harnas van Nederland waarvan de eigenaar bekend is. Eeuwenlang hing het hoog in de Arnhemse Eusebiuskerk boven het praalgraf van Karel van Egmond, de hertog van Gelre (1467 – 1538). Het Gelderse topstuk was hoognodig aan een restauratiebeurt toe. Dat werk is nu voltooid. Vanaf 1 juli is het originele harnas van hertog Karel van Gelre te bewonderen in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.