Sportverenigingen met eigen clubhuis worstelen met Corona-maatregelen

'We zijn sinds 3 weken met de betrokken commissies en het bestuur in gesprek gegaan om te kijken hoe we de beschikbare ruimte optimaal zouden kunnen gaan inrichten. Tot onze grote schrik kwamen we daarbij op een totaal aantal van 11 personen!', aldus beheerder Jeffrey Peters in een persbericht.

Nog niet zo gezellig

Het lastige voor verenigingen als de Kaaiman is dat er vanuit gemeenten en de Nederlandse Onderwatersport Bond nog geen protocol is voor clubhuizen. Hierdoor tasten de verenigingen nog in het duister over de maatregelen die nodig zijn. Normaal gesproken is er op vrijdagavond bij de senioren of op zaterdagochtend bij de junioren zo'n veertig man in het clubhuis aan de Dennenstraat. Peters: 'Het gaat nog een hele uitdaging worden om die gezelligheid weer terug te krijgen'.

Het clubhuis van De Kaaiman waar nu elf mensen terecht kunnen (tekst gaat verder onder de foto):



Het clubhuis van Duikteam de Kaaiman

Tot 1 juli heeft de duikvereniging ook op een probleem bij het vullen van de duikflessen. Duikers gebruiken perslucht en of nitrox tijdens het duiken en de enige mogelijkheid om hun flessen te vullen is door gebruik te kunnen maken van de vulinstallatie waarover de club beschikt. Deze installatie staat in de kelder van het afgesloten clubhuis. Tot volgende maand is het voor de leden dus lastig om de sport te beoefenen.

Veiligheid voorop

Een uitdaging dus voor de duikers van de Kaaiman. Zelf relativeren ze dat situatie door te zeggen dat veiligheid in de duiksport op nummer één staat en dat ze deze veiligheid nu ook in het clubhuis weten te integreren.