'Tiel wordt nu wel echt saai': teleurstelling na eerste bioscoopsluiting door corona

Cinema Tiel moet de deuren sluiten. Eigenaar Paul Visser stelt vrijdagavond op Facebook dat het filmtheater in de Betuwe door de coronamaatregelen van de overheid niet meer open kan blijven. Voor zover bekend is het de eerste bioscoop in Nederland die het slachtoffer wordt van de coronacrisis. Op internet stromen de teleurgestelde reacties binnen.

'Wat erg, niet leuk! Sterkte en bedankt... Een van mijn eerste keren naar de film was bij jullie in de jaren 80', schrijft Gert-Jan Dikkenberg. Tientallen mensen geven aan dat ze de bioscoop al vanaf de begintijd bezoeken.

De eigenaar geeft een kort toelichting in zijn post: 'We willen alle bezoekers bedanken die we de afgelopen 40 jaar heben mogen ontvangen. Helaas valt nu het doek en sluiten we met pijn in ons hart de deuren van Cinema Tiel.'

De bioscoop was ook zeer geliefd bij ouders met jonge kinderen blijkt uit de reacties. 'Nee dat meen je niet! Vaak bezocht zeker toen de kids nog wat jonger waren 4x in de mnd. Tiel wordt nu wel echt saai...sterkte allen bedankt voor al die jaren plezier', schrijft Bren Ellioth.

Tielenaren zijn bang dat het sluiten van de bioscoop in het Walstraatje schadelijk zal zijn voor de binnenstad: 'De gemeente zal inzien dat dit een te groot verlies is voor Tiel. Sterkte!', zet Gülhan van Gool in haar post.