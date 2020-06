LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 19 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 19 juni

18:00 - Colleges Radboud Universiteit blijven voorlopig online

De Radboud Universiteit in Nijmegen gaat in het nieuwe collegejaar door met online colleges Door de anderhalvemeterregel is er niet genoeg plek in de collegezalen voor alle studenten. Ook de mogelijkheid om met het openbaar vervoer naar de faculteit te reizen zal beperkt zijn. De universiteit zegt zo tot de conclusie te zijn gekomen dat het merendeel van het onderwijs online zal blijven plaatsvinden. Kennismakingssessies zijn lastig op afstand te organiseren, dus zullen zulke activiteiten voorrang krijgen.

15:15 - Twee nieuwe coronadoden, één ziekenhuisopname

In Gelderland zijn vrijdag twee nieuwe coronadoden bekend gemaakt bij het RIVM. In totaal zijn in onze provincie nu 682 mensen overleden aan het virus. Ook is er één nieuwe ziekenhuisopname. In totaal zijn er nu 1511 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

15:13 - Bruls: 'Rijk moet blijven steunen, ondanks uitstel spoedwet'

Het Veiligheidsberaad blijft, ook nu er voorlopig geen corona-spoedwet komt, rekenen op de steun van het Rijk bij de uitvoering van de coronamaatregelen. 'We blijven werken zoals we de afgelopen maanden gedaan hebben, met noodverordeningen in de veiligheidsregio's, dat zegt Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad.

15:03 - Corona laat Tielse bioscoop na 40 jaar sluiten

De coronacrisis heeft de Tielse bioscoop Cinema Tiel hard geraakt. Daarom heeft de eigenaar besloten om de zaak helemaal te sluiten. 'We willen alle bezoekers bedanken die we de afgelopen 40 jaar heben mogen ontvangen. Helaas valt nu het doek en sluiten we met pijn in ons hart de deuren van Cinema Tiel.

 

12:00 - Spelers, trainers en directie Vitesse leveren salaris in

De spelers, trainers en de directie van Vitesse zijn akkoord over een tijdelijke salarisverlaging. Hoeveel dat precies is, wil de Arnhemse club niet zeggen. De salarisverlaging komt voort uit de coronacrisis. Vitesse wil ook niet vertellen welke groep het meeste salaris inlevert. De club stelt wel grotendeels de lijn te hebben gevolgd die de werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf hebben opgesteld.

Foto: Broer van den Boom

10:58 - Eerste concert Amphion op 3 juli

Sinds 12 maart was er geen enkele voorstelling meer in theater Amphion in Doetinchem. Maar op 3 juli komt daar weer verandering in. Dan zal Ruud Hermans, de winnaar van The Voice Senior, optreden. Op de speelavond laat het theater maximaal 90 gasten toe in de grote zaal.

Eerder liet Amphion al weten behoorlijk veel last te hebben van de coronacrisis. Het theater zou aan de rand van de afgrond staan.

Amphion-directeur Charles Droste bij Omroep Gelderland.

10:04 - Spoedwet gaat niet in op 1 juli

De corona-spoedwet zal niet op 1 juli in werking gaan. Dat meldt minister Hugo de Jonge. De voorbereiding op de wet vergt meer tijd. In de nieuwe wet moeten de huidige noodverordeningen wettelijke grondslag krijgen. Wanneer de wet nu wel in werking gaat, is nog niet duidelijk.

08:46 - Corona zet topvolleybalster Celeste Plak aan het denken, ze stopt voorlopig

De Apeldoornse volleybalster Celeste Plak stopt tot het einde van dit jaar met volleybal. Ze wil even afstand nemen van het fulltime topsportleven.

Foto: ANP