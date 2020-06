Eén wolvenwelpje overreden, drie anderen spoorloos

Dat heeft Bij12 bekend gemaakt in een rapportage over de periode 1 februari tot 21 mei. Bij 12 doet onderzoek naar de wolven voor de provincies. Te lezen is dat er op de Veluwe twee territoria zijn met wolven.

Midden op de Veluwe leeft een wolvin nu alleen en op de Noord-Veluwe leeft een roedel waarin vorig jaar welpen zijn geboren. Het is mogelijk dat de wolvin uit die roedel opnieuw drachtig is, maar daar is nog geen bewijs voor. Eén van de vorig jaar geboren wolfjes is dus overreden, één ander leeft nog en drie zijn er spoorloos. Het is vanuit het buitenland bekend dat gemiddeld de helft van de welpen het eerste jaar niet overleeft.

Van Duitsland, naar Gelderland, naar Luxemburg

De wolf die op 26 maart in Buurmalsen werd gespot tussen de fruitbomen in Buurmalsen en goed werd vastgelegd op camerabeelden is een mannelijke wolf. Duidelijk is dat deze wolf uit Duitsland komt en in Nederland schapen en geiten heeft gedood. Daarna is hij doorgelopen naar Luxemburg, via België. Die wolf heeft zeker vijf grote autowegen overgestoken.

