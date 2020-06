Biomassa was een groene droom, zegt hoogleraar ecologie

Biomassa was een 'groene droom' waar iedereen in geloofde, dat vertelt emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie Louise Vet in De Week van Gelderland. Ook werkte zij mee aan het rapport van de commissie Remkes over de stikstofproblematiek. 'We zijn er nog niet', zegt zij daarover. 'Maar er zijn wel hele mooie kansen om er te komen.'

Over de veel bediscussieerde biomassacentrales, wat een duurzaam alternatief zou moeten zijn voor de energieopwekking, zegt Vet: 'Biomassa is heel veel, eigenlijk alles wat ooit levend was. Planten, dieren en ook de restproducten daarvan.' Maar het 'gedoe' op dit moment gaat volgens haar over hout. Het was een soort 'groene droom' om te denken dat als je hout verbrandt er CO2 vrijkomt die weer opgenomen wordt door andere bomen, stelt Vet. 'Dat leek duurzaam en iedereen geloofde daarin. Maar wat we nu zien, is dat het een enorm industrieel geheel is geworden met roofbouw op onze planeet.'

'Natuur doet het gratis en voor niks'

We zijn zelf onderdeel van het systeem, legt Vet uit. 'De hele levende natuur doet van alles voor ons, gratis en voor niks. Er wordt gezorgd voor schone lucht en een vruchtbare bodem: dat noemen we natuurlijk kapitaal.' Dat moet je dan ook goed verzorgen en behouden, vindt Vet. 'En door hout te verbranden komt er meer CO2 uit je schoorsteen dan met gas of kolen.'

Dat de biomassa ook nog gesubsidieerd wordt is volgens Vet 'natuurlijk nog veel droeviger'. 'Want zonder die subsidie zou deze houtverbranding helemaal niet gebeuren. Maar we zijn het gaan optuigen. Er is een enorme logistiek ontstaan, waarbij die biomassa overal vandaan gesleept wordt.' Duurzaamheidscriteria werden daarbij bovendien 'voortdurend aan de laars gelapt', volgens Vet. In 2015 schreef zij al een petitie die stelde: dit groeit naar iets wat we niet moeten willen, vertelt ze.

'Economische belangen of carrières'

Of die dan niet is gelezen? 'Jawel, maar er zijn natuurlijk heel veel belangen: economische belangen of carrières.' Het is volgens Vet vaak ook best moeilijk om na voortschrijdend inzicht op iets terug te moeten komen. Persoonlijk vindt ze het meest frustrerende aan haar eigen carrière dat ze 'dit ziet gebeuren'.