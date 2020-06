Nijmeegse hoogleraar: 'Deze crisis gaat een kaalslag opleveren'

Knoben was vrijdag te gast in De Week van Gelderland. Daar legde hij uit een verandering waar te nemen in de manier waarop ondernemers hun zaak runnen. Ze zoeken naar alternatieven en laten hun creativiteit de vrije loop. Dat maakt de huidige crisis ook uniek, zegt Knoben.

Verdienmodel weggevaagd

'Voor heel veel sectoren die eigenlijk gezond waren, is het verdienmodel weggevaagd. Er is geen eer meer aan te beleven. De overheid koos eerst voor een enorme stut met al die regelingen die ontstonden, in de hoop dat het om een korte crisis zou gaan: even op de pauzeknop drukken en die dan na een tijdje weer loslaten.'

Inmiddels zijn de scenario's donkerder geworden. 'Het stutten helpt niet. Er zijn wel ondernemers in zwaargetroffen sectoren die het weten om te draaien. Maar wat zij nu doen, is niet zo rendabel als hun aanvankelijke hoofdactiviteiten. Dat gaat uiteindelijk een kaalslag opleveren. Door de lengte van de crisismaatregelen kan niet iedere ondernemer overeind blijven', aldus Knoben.

Crisis kwam snel

De coronacrisis, en de financiële gevolgen die eruit voortvloeien, kwam vooral snel op gang, zegt de hoogleraar van de Radboud Universiteit. 'De crisis kwam niet aanrollen, zoals in 2008. Destijds waren het eerst de banken, toen de overheden en daarna pas de bedrijven en de arbeidsmarkt. Maar nu ging de maatschappij zomaar op slot.'

In zekere zin heeft Nederland nog geluk gehad, stelt Knoben. 'De werkloosheid had veel groter kunnen zijn, wanneer de overheid de economie niet had gestut. Maar de klap moet nog komen voor mensen als u en ik', waarschuwt hij.

'We zagen nu een kleine piek in de werkloosheidscijfers. Mensen met een tijdelijk contract kregen bijvoorbeeld geen verlening. Maar een verdubbeling van de werkloosheid wordt wel als realistisch toekomstscenario gezien. Jongeren en mensen zonder vast contract: die krijgen het op hun bord.'

Niet compleet pessimistisch

Helemaal pessimistisch is Knoben niet. Enerzijds ziet hij dat bedrijven creatiever worden. Restaurants gaan bezorgen en bedrijven die whiteboards produceerden gaan plexiglazen wanden creëren. Ondernemers komen dichter bij hun klanten te staan, doordat ze de klanten op moeten zoeken en naar andere manieren speuren om een verdienmodel te behouden.

En als er eenmaal een vaccin is tegen het huidige coronavirus, kan de weg omhoog langzaam worden ingezet. 'In de optimistische scenario's is er eind dit jaar mogelijk een vaccin. Een jaar na de komst van zo'n vaccin kun je weer gaan groeien. En dan ben je na drie jaar mogelijk weer op het niveau van vóór de crisis.'

