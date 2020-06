Welk stukje Gelderland lijkt sprekend op het buitenland? Maak een foto!

Renkum vs Thailand en Harderwijk vs Namibië. Foto: Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

De actie #MooiDichtbij moet ervoor zorgen dat we, nu veel mensen vakantie in eigen land moeten of willen vieren, Gelderland verder ontdekken. 'We willen met deze actie laten zien dat je in onze regio's uitstekend vakantie kan vieren', zegt directeur Herre Dijkema. 'Door de foto's zal je zien, je hoeft niet ver te gaan om mooie dingen te ontdekken.'

Renkums Beekdal vs Thailand

Dijkema daagt mensen uit een bijzondere foto te maken op de Veluwe, de regio Arnhem of in Rijk van Nijmegen, die sprekend lijkt op een locatie in het buitenland. 'Bijvoorbeeld een foto van het Renkums Beekdal die als twee druppels water lijkt op Pai in Thailand, een foto van Wijngaard de Holdeurn die grote gelijkenis vertoont met Wijngaard La Rioja in Spanje of een foto van het Beekhuizerzand waarbij je je in Afrika waant.'

Meedoen aan de actie van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen? Deel dan je foto via Instagram of Facebook onder #MooiDichtbij en licht toe waar je de foto hebt gemaakt en op welke dubbelganger-bestemming deze lijkt.

