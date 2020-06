Ruim tweehonderd deelnemers anti-racismeprotest Zutphen

Het protest bij de Hanzehal in Zutphen is georganiseerd door een groep meiden. 'We voelen dat er ongelijkheid is, ook in Zutphen.' Het protest moet inwoners van hun stad niet alleen wakker schudden, ze hopen ook op verandering. 'We willen graag gelijk zijn.'

Carrière met hoofddoek

De meiden - tussen de 16 en 21 jaar - vonden dat het tijd is om hun stem te laten horen. Op school, stage en werk hebben ze het gevoel anders te worden behandeld dan blanke leeftijdsgenoten. 'Een docent op school zei jaren geleden tegen mij: weet je zeker dat je deze carrière wil beginnen mét hoofddoek? Weet dat je dan minder kansen krijgt. En ze heeft gelijk gekregen: ik voel dat ik minder kansen krijg', vertelt één van hen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft toestemming gegeven voor de demonstratie van de meiden. Aanvankelijk zou deze plaatsvinden op de IJsselkade, maar in overleg met de gemeente is deze verplaatst naar de parkeerplaats bij de Hanzehal, in verband met de veiligheid en de hoeveelheid ruimte.

Demonstratie tegen racisme in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

