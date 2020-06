Bij De Graafschap gaan de seizoenkaarten het hardst van alle Gelderse clubs

Vitesse, De Graafschap en NEC hebben vrijdag naar buiten gebracht hoeveel seizoenkaarten er al zijn verlengd voor het seizoen 2020/21. In Doetinchem is een jaarkaart voor alle thuiswedstrijden het populairst: daar hebben inmiddels 3.600 supporters besloten hun seizoenkaart te verlengen. NEC volgt met 3.261 verlengde seizoenkaarten. Bij Vitesse staat de teller inmiddels op 3.000 stuks.

De cijfers vallen in de smaak bij de clubs. Door de coronacrisis ging het seizoen 2019/20 voor een deel verloren en hoe het nieuwe seizoen eruit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk. Bovendien moet van hogerhand nog bepaald worden hoeveel fans er straks op de tribune mogen zitten om hun club in actie te zien.

'Hartstikke blij mee'

In Arnhem wordt tevreden gereageerd. 'We zijn hier hartstikke blij mee', zegt woordvoerder Wiebe Nelissen. 'We zitten in een gekke tijd, waarin er nog het één en ander onduidelijk is voor volgend seizoen. Dat is een unieke situatie, ook voor ons. We zijn dus positief overweldigd dat er al zo veel mensen een seizoenkaart hebben verlengd.'

Vitesse heeft nog wat initiatieven in petto om meer seizoenkaarthouders aan zich te binden. Daar komt de club in de komende maanden mee naar buiten. Eind vorig seizoen telde de Arnhemse club in totaal zo'n 10.000 seizoenkaarthouders. 'Maar dat is eigenlijk onvergelijkbaar met de huidige situatie', zegt Nelissen. 'Het is pas half juni.'

Steun in de rug

De Graafschap doet het als gezegd het best. De club stevende afgelopen seizoen af op promotie naar de eredivisie, maar verloor tijdens de coronacrisis uiteindelijk een juridische strijd voor de rechter. 'We zijn uiteraard erg blij met al 3.600 verlengingen', reageert Marc Teloh namens de club. 'Dat is een enorme steun in de rug. Het laat zien dat er een gigantische binding is met de achterban, daar hebben wij de afgelopen jaren ook op ingezet. Wij doen het samen.'

Bij NEC overheerst ook de trots. 'We zijn pas anderhalve week bezig en zitten nu al op dik 3.200 verkochte kaarten. Dat hadden we eigenlijk niet durven dromen. Uiteindelijk is het toch zo dat supporters nog niet weten waar ze geld voor betalen', zegt Nick van der Cammen namens de Nijmegenaren. 'Dan is dit geen verkeerd aantal. We ontwikkelen al wat ideetjes om nog meer mensen naar de wedstrijden te halen, maar dat staat nog in de kinderschoenen.'

