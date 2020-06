Raad van State buigt zich vier dagen lang over bezwaarschriften doortrekken A15

Het nieuwe stuk weg loopt van knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven een Zevenaar. Tegenstanders vrezen voor onder meer geluidsoverlast en natuurschade. 'Hier zitten otters, bevers en heel veel bijzondere vogels. En dan komt hier straks een brug met voorbijrazende auto's', zegt Jan Rasing van de Dorpsraad Loo terwijl hij vanaf de dijk over een groen landschap wijst en je vogels hoort kwetteren.

Tekst gaat verder na de video:

Onvoorstelbaar

Komende week kunnen de bezwaarmakers hun verhaal doen bij de Raad van State, maar vanwege de coronacrisis mag bijna niemand mee. 'We zijn met meer dan 50 appellanten, maar er mag maar één iemand mee en onze advocaat, dat is heel treurig', vertelt Rasing. 'Er kan zelfs geen livestream geregeld worden voor de thuisblijvers, echt onvoorstelbaar.' Hij houdt wel vertrouwen in de onafhankelijkheid van de hoogste rechters. 'Maar dit geeft wel te denken.'

De zaak zou al eerder behandeld worden dit voorjaar, maar is uitgesteld vanwege de coronacrisis. 'In eerste instantie zou het drie dagen zijn, maar nu zijn het er vier, zodat we het beter kunnen spreiden in verband met alle maatregelen', laat een woordvoerder weten. 'We snappen dat het vervelend is dat de bezwaarmakers met zo weinig aanwezig mogen zijn, maar dat geldt voor alle partijen.' Een livestream is volgens de woordvoerder nog niet mogelijk omdat de zitting in een nieuwe zaal is waar dit technisch nog niet is geregeld.

Economisch belang

Voorstanders van de verlenging, zoals veel ondernemers in de Liemers, kunnen niet wachten tot het nieuwe stuk weg er is. Het zal veel reistijd en dus geld schelen. 'Sommige grote transportbedrijven zeggen dat de kosten door de extra reistijd nu wel oplopen tot 4 of 5 ton per jaar', zegt Henk Dekker, voorzitter van ondernemersvereniging Lindus. Hij maakt zich nog niet zenuwachtig over de uitkomst van de rechtszaak. 'Ik denk dat het economisch belang wel zo groot is. Bovendien zijn er al veel kosten gemaakt. Huizen zijn gesloopt, kabels zijn gelegd. Ik heb er wel vertrouwen in dat het doorgaat.'

Toch ziet Jan Rasing van de Dorpsraad zeker nog kansen, al is dit wel een soort laatste strohalm: 'Sommigen denken dat de strijd al gestreden is, maar wij denken dat we nog goede argumenten hebben waardoor het tracébesluit in de prullenbak verdwijnt. '

De kans is groot dat de Raad van State méér dan de gebruikelijke 6 weken nodig heeft om een oordeel te kunnen geven over de hele zaak.