Toer de Dellen houdt bijzondere laatste editie via lokale omroepen

Eddie van Olst is inmiddels acht jaar voorzitter van de Stichting Toer de Dellen. In 2013 organiseerden zij voor het eerst de Toer de Dellen. 'Het 'rondje Dellen' is hier in de omgeving wel bekend: een tocht van 30 kilometer over de Dellen. Wij wilden dat rondje ongemotoriseerd, dus lopend of met de fiets, afleggen voor het goede doel. Deelnemers laten zich sponsoren, en de opbrengst gaat naar Kika.'

Bekijk hier de video: De tekst gaat eronder verder:

1500 deelnemers, 450.000 euro opgehaald

De eerste editie is met 500 deelnemers direct een groot succes. 'En ons werd gevraagd het vaker te organiseren', weet Van Olst nog. Dat deed hij, met de rest van het bestuur. 'Het jaar daarna waren er 750 deelnemers, daarna 1000 en op het hoogtepunt zelfs 1500 mensen. De een wandelde, de ander ging met de step of zelfs op een eenwieler: het was één groot feest.'

De afgelopen jaren bleek het steeds moeilijker een bestuur te vormen voor het evenement. 'Daarom hebben we besloten dit jaar de laatste editie te houden, in de hoop dat er daarna iets nieuws zou ontstaan in de gemeente.' Met de achtste editie had Van Olst nog wel een doel: 'tot nu toe hebben we in totaal 450.000 euro opgehaald, in de afgelopen jaren. Dit jaar wilden we in elk geval dat half miljoen volmaken, voor Kika.'

Totdat corona roet in het eten gooide. 'We hadden al behoorlijk wat aanmeldingen, maar tot 1 september mag er geen enkel vergunningplichtig evenement georganiseerd worden. Daarom hebben we iedereen de keuze gegeven: je mag je geld terugvragen, omdat wij er niets voor hebben georganiseerd, of je mag het toch als gift geven. Ontzettend veel mensen kozen voor de laatste optie.' Toch verwacht hij niet de gehoopte 50.000 euro op te halen. 'Er is geen evenement, dus op de dag zelf zullen we niet heel veel extra ontvangen, vrees ik.'

Lokale omroepen organiseren Kika FM

De lokale omroepen van Elburg en Oldebroek wilden deze laatste editie toch niet zomaar voorbij laten gaan. 'Vanaf de tweede editie hebben wij als omroepen een prachtige samenwerking gehad', vertelt Bert-Jan Dokter. 'We hebben alle evenementen de hele dag live verslagen op radio en televisie. Die dag doopten we onszelf ook om tot Kika FM en Kika TV.'

Toen bleek dat de laatste editie niet doorgaat, waren de programmamakers het er snel over eens. 'We gaan er toch de hele dag nog aandacht aan besteden', legt Dokter uit. 'We laten iedereen die voor of achter de schermen betrokken is geweest terugblikken op de afgelopen jaren, spreken met mensen over hun ervaringen en maken aan het eind van de dag natuurlijk het opgehaalde bedrag bekend.' Luisteraars kunnen uiteraard ook deze dag nog geld doneren.

Geen grote wandel- en fietstocht dus, maar ook geen stil afscheid. 'Daar ben ik best blij om', zegt Van Olst. 'Nog één keer alle aandacht voor Kika, zodat we na zaterdag rustig onze stichting kunnen opheffen en het laatste geld ook naar Kika kunnen overmaken.'

Kika FM is zaterdag 20 juni te beluisteren op Loco Fm en LOE Radio, en via de websites locourant.nl en loemedia.nl.