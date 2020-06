'Als de razzia voor mijn vader verkeerd had uitgepakt, dan was het familiebedrijf er niet geweest'

Gerrit Kieft weet ternauwernood te ontsnappen aan de razzia in Putten in oktober 1944. 'Als de soldaten mijn vader niet geholpen hadden, dan had hij mee gemoeten en dan waren er nooit twee bedrijven geweest,' vertelt Hendrik Kieft. Hij is de tweede generatie van het familiebedrijf Kieft IJzerwaren in Putten dat woensdag centraal staat in een aflevering van het televisieprogramma Fa.Milie B.V.

Zoon Hendrik vertelt over de, voor het dorp, dramatische dag: 'De dominee waarschuwde Puttenaren boven de 50 dat ze zo snel mogelijk moesten vertrekken. Mijn vader en zusje gingen koffie drinken bij Harmen Schuit. Daar kwam een patrouille soldaten aan om eten te vragen.'

Die soldaten hebben uiteindelijk zijn vader en zusje geholpen door ze mee te nemen over de afzetting van de Garderenseweg. De afzetting was bedoeld om de mannen uit Putten tegen te houden en gevangen te nemen. 'We moeten daar de grootste eer geven aan onze Schepper dat 'ie ons leven leidt,' vertelt Hendrik. 'Het is een wonder!'

Tekst loopt door onder de foto:

Hendrik Kieft - foto Omroep Gelderland

De geschiedenis van de familie Kieft uit Putten

Vader Gerrit krijgt in 1937 de vraag of hij wederverkoper wil worden van ijzerwaren en andere artikelen waaraan in de boerenwereld behoefte aan is. Binnen korte tijd heeft hij zoveel klanten dat zijn varkenshok te klein wordt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weet hij ternauwernood te ontsnappen aan de Puttense razzia.

Na de oorlog verhuist het bedrijf van het kleine boerderijtje aan de Beulenkampersteeg naar de Voorthuizerstraat. Begin jaren zestig neemt Hendrik de zaak van zijn vader over en verdubbelt het winkeloppervlak. Zoon Gert is dan ook al ingewerkt en legt zich toe op de verkoop van gereedschappen en ijzerwaren. In 1986 komt ook dochter Ria in de zaak. Zij neemt het warenhuis over. En in 80 jaar tijd is het familiebedrijf dan uitgegroeid tot twee afzonderlijke ondernemingen die naast elkaar staan. Dochter Carolien en haar man Jacco staan nu aan het roer in de zaak waar de gereedschappen, ijzerwaren en bedrijfskleding worden verkocht.

Tekst gaat door onder de foto:

Familie Kieft met links zittend, Gerrit - foto familiearchief

Hoe is het om met je familie samen te werken?

Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het tv-programma Fa.Milie BV van Omroep Gelderland wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona.

Meer zien? Kijk dan Fa.Milie BV op woensdag om 17.35 uur (daarna ieder uur herhaald). In totaal zenden we negen afleveringen over familiebedrijven in de provincie uit. Kijk ze hier terug.