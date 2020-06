Oud-voetbalprof personal trainer van BMX'er Celia Visch

De veertienjarige Celia Visch is een BMX-rijdster die al mooie successen heeft behaald. Zo is ze afgelopen jaar vijfde geworden van Nederland in haar klassement. Celia wordt dit jaar 15 jaar en moet nu in een hogere klasse, die van 15- en 16 jarigen, gaan uitkomen. Er moet dus een schepje bovenop.

Om dit te bereiken heeft ze een fijne coach gevonden. Fred Leusink, oud-voetbalprof bij FC Zwolle, runt samen met zijn vrouw Herma en zoon Jorrick een sportschool in Elburg Forca Fit. Fred voelt precies aan wat Celia nog nodig heeft. Technisch gezien is zij een sterke fietser, is behendig in het bochtenwerk en traint ze met coach Elwin Remmerts op de fiets.

Fred gaat belangeloos zorgen voor sterkere benen door elastiekoefeningen, bootcamps, squads en springoefeningen. Hij probeert zoveel mogelijk variatie in te bouwen. Wat heel belangrijk is, is 'concentratie'. De focus behouden en je niet laten afleiden door gebeurtenissen van buitenaf. Dit heeft hij geleerd in zijn voetbalverleden.

Celia gaat er voor en hoopt uit te komen in de Europese kampioenschappen die in België worden verreden in België. De andere grote wedstrijden zijn verschoven naar volgend jaar, maar dat geeft Celia met coach Fred de gelegenheid om nog enkele maanden samen te werken met als doel te knallen in 2021!