Ulderink assistent van trainer Jans bij FC Twente

Het is goed dat we na de komst van Ron Jans al zo snel de volgende uitbreiding van de technische staf kunnen aankondigen', zegt technisch directeur Jan Streuer, die woensdag Jans voor een jaar wist vast te leggen als hoofdtrainer. 'We hebben gedreven mensen nodig met ervaring en die weten wat er op dit moment gevraagd wordt bij de club. Andries Ulderink past volledig in dat plaatje.'

Ulderink is al zo'n dertig jaar als trainer actief. Eerst bij de nodige amateurclubs, later bij onder meer De Graafschap, Go Ahead Eagles, AGOVV en Jong Ajax. Hij was ook assistent van Jaap Stam bij de Engelse club Reading. 'FC Twente is genoodzaakt jonge spelers zoveel mogelijk te laten doorgroeien naar de eerste selectie. Daar wil ik bijvoorbeeld heel graag mijn steentje aan bijdragen', aldus Ulderink.