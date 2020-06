Lege plekken in fietswinkels, tweewielers vliegen de deur uit

De dag begint vroeg voor Bart in zijn Nijmeegse fietswerkplaats aan de Groenestraat. Stil, zodat de klanten het niet zien, begint hij om 07.30 uur met repareren. Want als om 09.00 uur zijn winkel open gaat, is hij voornamelijk bezig met klanten te woord staan en telefoontjes aannemen.

'Iedereen wil zijn fiets gemaakt hebben. Want door corona kan je niets, geen sportclub of fitness. Alleen fietsen mag.' Zelfs op maandag is de fietsenmaker nu in zijn werkplaats te vinden, terwijl de zaak normaal gesloten is. 'Anders kom ik er niet doorheen.'

Bekijk hier de video over de drukte. De tekst gaat eronder verder:

Complete gekte

Ook de grotere fietsenzaken weten niet hoe ze de klanten kunnen bedienen. In Heteren zit één van de grootste fietshandelaren van Gelderland. 'De meeste gangbare instapmodellen zijn we al doorheen', zegt Peter Wels van Fietswinkel Gelderland.

'We zien nu dat de verkoop verschuift naar de duurdere modellen. Maar veel is er niet meer op voorraad. Het wordt wachten tot oktober; dan komen de nieuwe 2021 fietsen op de markt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is complete gekte', zegt Wels.

Volgens de fietshandelaar komen de mensen overal vandaan op zoek naar de laatste fietsen: 'van Friesland tot België komen de klanten. Maar we kunnen de meeste pas helpen in oktober.'