Barrières op busbaan zodat auto's in Elst wél over drempel rijden

Op de busbaan bij halte Grote Molenstraat in Elst zijn tijdelijk barrières geplaatst. De grote blokken zijn er neergezet, zodat automobilisten recht over de weg blijven rijden en niet om een pas aangelegde drempel heenrijden.

Die snelheidsdrempel ligt sinds kort vlak voor de kruising van de Grote Molenstraat en de Griegstraat, pal naast de busbaan. Daardoor kunnen automobilisten die over de Grote Molenstraat rijden makkelijk de bult vermijden. Dat mag niet, wat er ligt een doorgetrokken streep. Maar het gebeurt tóch.

Volgens de gemeente Overbetuwe reed ongeveer veertig procent van alle auto's over de busbaan. 'We zijn ervan op de hoogte dat er automobilisten zijn die denken dat ze zich niet aan de regels hoeven te houden', vertelt een woordvoerder. 'Daarom hebben we nu de barrière aangebracht. En dat werkt.'

Door die barrières kan de bus daar nu niet stoppen, maar dat is geen probleem. 'De bushaltes zijn het grootste deel van het komende jaar opgeheven', legt de woordvoerder uit. Eén maand zijn de haltes wel in gebruik. 'Dan moeten we de barrières weghalen. Daarom kijken we nu naar extra maatregelen, ook met de politie.'

Waarom naast de busbaan?

De drempel is aangelegd om een druk kruispunt veiliger te maken, want volgens de gemeente wordt het de komende tijd nog drukker. Er wordt maar liefst veertig procent extra verkeer verwacht op de Grote Molenstraat. De nieuwe weg vormt namelijk een omleiding voor de nabijgelegen Rijksweg-Noord, die sinds vorige week vrijdag voor een jaar op slot is gegaan.



'Drempels mogen niet zomaar overal geplaatst worden. Ze mogen niet in een bocht, er zijn overal uitritten en ze moeten ook op een effectieve plek. Bij de bushaltes is de meest geschikte plek, daarom hebben we deze drempels hier aangelegd', zegt de woordvoerder.