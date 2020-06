Oude Rijnstrangen hotspot voor zeldzame moerasvogels

Met kippengaas en witte linten zijn in de Oude Rijnstrangen tussen Lobith en het Duitse Elten rasters gemaakt. Die moeten voorkomen dat ganzen, meerkoeten en knobbelzwanen zich tegoed doen aan het nieuw aangeplante riet. In het Erfkamerlinglandschap wordt rietmoeras ontwikkeld, bedoeld om het leefgebied van zeldzame vogels als de roerdomp en de grote karekiet te vergroten. De strangen zijn van oudsher een hotspot voor zeldzame moerasvogels.

Al meer dan tien jaar wordt er op het eiland Erfkamerlinglandschap aan de oostzijde van de Gelderse Poort gewerkt aan de ontwikkeling van rietmoeras. Landbouwgrond is afgevoerd, zodat de oude strangen bloot zijn komen te liggen. Het zou waarschijnlijk een kwestie van tijd zijn voordat het gebied vol zou staan met riet, maar hier is besloten om de natuur een handje te helpen, vertelt boswachter Twan Teunissen van Staatsbosbeheer.

Ster in camoufleren

De roerdomp is een reiger-achtige vogel die nauwelijks opvalt tussen het riet, helemaal als hij 'voor paal' staat. Als het dier zich bedreigd voelt, gaat het stijf rechtop staan met zijn snavel in de lucht om zo een pol riet te imiteren. Twan en BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink hebben geluk, zij vangen wel een glimp op van de roerdomp.

Met zijn typische 'hoempende' geluid plaatste de vogel medewerkers van Waterschap Rivierenland twee jaar voor een mysterie. De roep van de vogel hield bewoners bij park Lingezegen uit hun slaap. Gedacht werd aan een defecte stuw, maar na telkens weer opnieuw speuren en smeren was het probleem steeds maar niet opgelost. Uiteindelijk bleek een roerdomp dus verantwoordelijk voor het mysterieuze geluid. In de Oude Rijnstrangen werden dit jaar elf roerdompen geteld. Zoveel roerdompen waren er de afgelopen vijfentwintig jaar niet meer geteld in het gebied.

Tekst gaat verder onder de foto

Roerdomp in paalhouding. (Foto: WikiMedia Commons)

Natuurlijk waterfilter

Het Erfkamerlinglandschap wordt gevoed door neerslag dat tientallen jaren geleden op de stuwwallen bij Montferland is gevallen en hier in de Oude Rijnstrangen uiteindelijk weer aan de oppervlakte komt. Het is een natuurlijk filter, waardoor het water er kraakhelder is. Libellen en veel andere insecten profiteren hiervan. Ook leeft er een bijzonder vleesetend waterplantje...

Klompenpad Rijnstrangen

Het Erfkamerlinglandschap is niet vrij toegankelijk voor publiek. Andere delen van de Rijnstrangen zijn dat wel. Voor wandelaars is tussen Pannerden en Zevenaar een 14 kilometer lang Klompenpad aangelegd.

Deze libel is nog maar net uitgeslopen. De vleugels moeten nog drogen. (Foto: Laurens Tijink)

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.