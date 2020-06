Wacht jij ook langer dan 48 uur op de uitslag van de corona-test?

Mensen die zich deze week hebben laten testen op corona in de teststraat in Vaassen, een van de twee teststraten in Noord-Oost Gelderland, krijgen bij afname te horen dat de uitslag binnen 48 uur volgt. Niet dus.

Niet binnen 48 uur

Nu alle testlaboratoria in Nederland zijn opgetuigd en er volgens het RIVM minder testen worden afgenomen dan er test laboratoria capaciteit is aanwezig is, wordt de belofte om de uitslag binnen 48 uur bekend te maken niet nagekomen. Bij navraag wordt te kennen gegeven dat het ‘wel anderhalve week’ kan duren voor de uitslag er is.

Waarom zolang wachten?

Is er een fout gemaakt? Of is de testcapaciteit in het laboratorium onvoldoende?

Heb jij ook lang moeten wachten op de uitslag?

Feit is wel dat anderhalve week wachten op de uitslag niet fijn is. Zolang de uitslag van iemand die getest is niet bekend is, kun je daar niet zorg verlenen. Immers je wil niet het risico lopen zelf besmet te raken of anderen te besmetten.