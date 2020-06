Wijchenaren kunnen niet wachten om een kolossaal zonnepark te bouwen

Lokale projectontwikkelaars staan te trappelen om een groots zonnepark in Wijchen aan te leggen. Nadat de gemeente in april een oproep deed aan al haar burgers om met ideeën voor een duurzaam energieterrein te komen, ontving ze talloze reacties.

In totaal zijn er achttien projecten aangemeld die samen in staat zijn om ruim 120 hectare aan zonneparken te realiseren. Wethouder Titus Burgers is positief verrast. ‘We hebben heel veel te kiezen. De Wijchenaar is gelukkig dolenthousiast over duurzame energie. Dat maakt het een stuk makkelijker om onze klimaatdoelstellingen te halen.’

Vorig jaar presenteerde de gemeente haar zonnevisie: een plan om dertig hectare aan zonnepanelen neer te leggen. Daarmee draagt ze haar steentje bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen. De eerste elf hectaren zijn al door de gemeente gebouwd, de overige negentien mogen de projectontwikkelaars aanleggen.

Zonneboerderij

De achttien projectontwikkelaars zijn vooral inwoners met een flinke lap grond, zoals boeren die nog een extra stuk land in de achtertuin hebben liggen. ‘Veel agrariërs zijn op zoek naar andere inkomstenbronnen. Vanwege onder meer de stikstofuitspraak is hun toekomst toch wat onzekerder geworden’, legt de wethouder uit. ‘Leggen ze hun land vol met zonnepanelen, dan kan dat een interessante vorm van risicospreiding zijn.’

Na de zomervakantie beslist het gemeentebestuur welke inwoners aan de slag mogen met een zonnepark. Aan de hand van een aantal criteria wordt die keuze gemaakt. Zo moeten omwonenden instemmen met de plannen, dient het qua uitstraling in de omgeving te passen en moeten andere Wijchenaren op een of andere manier deel kunnen nemen aan het project. ‘In de vorm van aandelen of obligaties bijvoorbeeld. Zo kan iedereen meeprofiteren van de duurzame energie’, besluit Burgers.