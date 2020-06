Hennie is happy op de camping

‘Tevreden gasten en het heerlijke buiten zijn,’ Hennie van Velsen is klip en klaar als je haar vraagt wat er zo mooi is aan het runnen van een camping. Samen met haar man Rob runt ze sinds 2004 camping Den Blanken op de grens van Neede en Diepenheim. ‘Maar je moet niet denken dat het een luizenleventje is. Het is echt hard werken.’

In 2000 verkocht het stel twee franchise supermarkten. Vier jaar later kochten ze deze camping. ‘We hebben veel veranderd. Van veel vaste staanplaatsen zijn we overgegaan naar heel veel flexibele plekken en slechts enkele vaste plaatsen.’

Beluister hier het gesprek met Hennie van Velsen en Carina de Groot:

Proefkamperen

De laatste maanden waren pittig voor Hennie en haar man. ‘We hadden een mooi voorseizoen kunnen draaien. Nu trekt het gelukkig aan. Als het zo doorgaat, krijgen we een lekker vol hoogseizoen.’

Dat het pittig was voor de recreatieve sector in de Achterhoek kregen ze ook wel door bij Achterhoek Toerisme, het toerismebureau van de regio. Projectleider Carina de Groot: ‘We hebben een plan bedacht om de Achterhoek te promoten. Er zijn veel mensen die nu opeens voor het eerst willen gaan kamperen. Dan moet je best wat investeren.'

'Samen met campings in het gebied hebben we de handen ineen geslagen: mensen kunnen via ons een kant-en-klare tent huren. Zo kunnen ze proefkamperen.’