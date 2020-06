OM geeft heftige nieuwe beelden vrij van arrestatie Arnhemse terreurverdachten

De politie infiltreerde in de groep, die bestond uit zes mannen in de leeftijd van 22 tot 36 jaar. In september 2018 werden vier van hen opgepakt op de parkeerplaats aan de Trancheeweg in Weert, nadat ze het vakantiepark verlaten hadden. Twee anderen werden aangehouden op adressen in Vlaardingen en Arnhem.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Verdachte trekt pistool

Op de beelden, die gefilmd werden met een verborgen camera in het busje, is te zien hoe de politie de groep klemrijdt en met getrokken wapens omsingelt. Ook wordt een politiehond ingezet. Eén van de verdachten trekt een pistool voordat de deuren worden opengetrokken. In felle bewoordingen worden de verdachten gedwongen hun handen in de lucht te steken en uit de bus te komen.

Een hond houdt één van de verdachten vast, terwijl die uit het busje wordt gesleurd. Eenmaal buiten worden de mannen in de boeien geslagen, zo is te zien vanuit meerdere camerastandpunten. De politie gebruikte ook een drone en beelden van beveiligingscamera's.

Strafeis aanstaande

Later deze vrijdag wordt duidelijk welke straffen de officier van justitie eist tegen de verdachten. Ze zitten inmiddels 21 maanden vast op de terrorismeafdelingen van gevangenissen in Vught en Rotterdam.

Verslaggever Petra Kuzee volgt de zaak op de voet voor Omroep Gelderland. Zij houdt een liveblog bij tijdens het proces:

Zie ook: