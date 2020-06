In je eentje demonstreren tegen racisme, in Nijmegen gebeurt het

Nikki Zijderveld is de eerste demonstrant uit een lange rij die plaats zullen nemen op deze putdeksel op de kruising Ziekerstraat-Molenstraat in hartje Nijmegen. Nikki woont sinds vijf jaar in de Waalstad. Ze is student politicologie. In je eentje demonstreren is ook voor haar wel een beetje vreemd: 'Ja raar, normaal gesproken ben je toch wel beschermd door een grote groep en nu sta je hier in je eentje, maar mensen kijken even en dan lopen ze weer door. Het went wel.'

Bekijk hier de video over de actie van Nikki. De tekst gaat eronder verder:

Zolang er institutioneel racisme is, staat hier iemand

Bij deze demo gaat het dus niet zozeer om een indrukwekkend aantal deelnemers maar om de duur. 'Zolang er eigenlijk institutioneel racisme bestaat, is dus eigenlijk het idee dat er hier iemand blijft staan', aldus Nikki.

Groot voordeel van deze demo: in je eentje ben je geen groep en hoef je geen vergunning voor je demonstratie te hebben. Bovendien overtreed je zonder massabijeenkomst geen coronaregels.

Nikki zegt zelf nooit gediscrimineerd te zijn, maar wel gezien te hebben dat een vriend vanwege z'n huidskleur de toegang tot een bar werd geweigerd, ook in Nijmegen: 'Het was een domper op de avond.'

Er hebben zich inmiddels zoveel mensen aangemeld dat de demo op de putdeksel nu al twee weken volgehouden kan worden.