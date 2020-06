Verdachten 'vergisliquidatie' op Djordy uit Barneveld ook in beeld bij eerder moordplan

Het Openbaar Ministerie komt volgens AT5 met nieuw onderzoeksmateriaal in haar onderzoek het moordcommando dat op 8 oktober 2016 deejay- en evenementen-organisator Djordy Latumahina doodschoot. Een schietpartij die plaatsvond in een parkeergarage van een Amsterdams appartement waar Latumahina destijds met zijn gezin woonde.

Drie mannen die samen met enkele anderen verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de dood van de deejay zouden een jaar eerder - in 2015 - ook een moord hebben voorbereid op het criminele kopstuk Naoufal F. Een liquidatie die zou moeten plaatsvinden in Berlijn, zo komt naar voren uit ontsleuteld telefoonverkeer. Het vermeende doelwit van die plannen zit op dit moment een levenslange straf uit.

'Verdachte kwam voor op camerabeelden'

Twee van de drie mannen die betrokken zouden zijn bij het Berlijnse moordplan zijn in hun cel gearresteerd. Dit duo zit straffen van respectievelijk 26- en 30 jaar uit voor de moord op Latumahina. Een derde verdachte die is opgepakt was op vrije voeten. Hij is maandag in Amsterdam opgepakt. Deze man uit Noord-Holland was destijds wel verdachte van de moord op Latumahina - en kwam volgens het OM ook voor op camerabeelden die er van de schutters gemaakt zouden zijn - maar hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Afgelopen dinsdag is nog een vierde man in het Berlijnse onderzoek aangehouden: een 39-jarige Amsterdammer. Hij was geen verdachte in het proces rondom de moord op Latumahina.

Moord met een nietsontziend karakter

Het hoger beroep rondom de moord op Latumahina gaat donderdag 25 juni inhoudelijk van start in Amsterdam. Vraag zal zijn of het Gerechtshof net als de rechtbank opnieuw hoge straffen zal vonnissen. In eerste aanleg werden vier van de in totaal zeven verdachten veroordeeld tot straffen van 25- tot 30 jaar cel.

Djordy Latumahina kwam bijna vier jaar geleden om het leven. Hij was op dat moment in het bijzijn van zijn vriendin en hun kind, die beiden bij hem in een personenauto zaten. De rechtbank sprak van een moord met een 'nietsontziend karaker', zo valt in het vonnis te lezen.

De schutters hebben het doelwit mogelijk verwisseld met een andere bewoners van hetzelfde appartementencomplex, zo kwam naar voren tijdens het proces. Daarom wordt er gesproken van een vergismoord.

Documentaire met beelden uit Barneveld

Onlangs is er een documentaire over het leven van Latumahina gemaakt. In deze film komen nabestaanden van het slachtoffer uit Barneveld aan het woord, waaronder zijn vader en zijn moeder. De maker van de documentaire- Mark Schrader van AT5 - leerde de familieleden van de geliefde muzikant kennen tijdens eerdere zittingen. Bekijk hem hier.