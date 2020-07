Klaas-Jan Huntelaar: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Dirk Jan Klaas Huntelaar, beter bekend als Klaas-Jan, werd in 1983 geboren in Voor-Drempt. Hij begon te voetballen bij H&K (Hummelo & Keppel) en speelde daarna in de jeugd bij De Graafschap en PSV. Bij de Eindhovenaren maakte hij in november 2002 zijn debuut in het betaalde voetbal. Dat was meteen ook zijn enige officiële wedstrijd voor PSV.

Topscorer eerste- en eredivisie

Huntelaar werd daarna verhuurd aan De Graafschap en AGOVV. Bij de Apeldoornse club werd hij in het seizoen 2003/2004 topscorer van de eerste divisie met 26 goals. Hij werd ook verkozen tot Eerste divisie-speler van het jaar.

De spits verkaste naar sc Heerenveen en scoorde 33 keer in 46 competitieduels. Ook haalde hij Europees voetbal met de Friese club. In de winterstop van het seizoen 2005/2006 lijfde Ajax hem in. Hij eindigde als topscorer met 33 goals en werd uitgeroepen tot Talent van het jaar. Met Ajax won hij twee keer de beker en ook tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Ook in 2007/2008 werd Huntelaar topscorer met 33 goals.

Huntelaar in duel met Kevin Hofland. Foto: ANP

In december 2008 trok Real Madrid The Hunter aan. Hij verbleef maar een halfjaar bij 'de Koninklijke', wist geen basisplaats te veroveren en vertrok naar AC Milan. Ook daar stond bij weinig in de basis en bleef het bij zeven goals in een seizoen.

Topscorer Bundesliga

Succesvoller was zijn tijd bij Schalke 04, dat hem voor 14 miljoen euro aantrok. Daarmee was hij de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Hij speelde er zeven seizoenen en in 175 competitiewedstrijden bij 'Die Königsblauen' scoorde hij 82 keer. In 2011 won hij met Schalke de DFB Pokal en de Duitse Supercup. In het seizoen 2011/2012 werd hij topscorer van de Bundesliga met 29 goals.

In totaal kwam Huntelaar liefst zeven seizoenen uit voor Schalke 04. Foto: EPA

In 2017 ging hij terug naar het oude nest, naar Ajax. In 2018/2019 behaalde hij met de Amsterdamse club de dubbel en bereikte hij de halve finale van de Champions League door onder meer Juventus en Real Madrid uit te schakelen. Onlangs kondigde hij aan nog een jaar door te gaan bij Ajax.

Huntelaar speelde eerder al voor Ajax en sinds 2017 opnieuw. Foto: ANP

Huntelaar kwam 76 keer uit voor het Nederlands elftal en maakte daarin 42 doelpunten. Alleen Robin van Persie scoorde vaker voor Oranje. De Achterhoeker debuteerde op 16 augustus 2006 in Oranje (4-0 winst tegen Ierland). Hij scoorde meteen twee keer en gaf twee assists. Na 20 interlands had hij al 12 keer gescoord. Alleen Wilkes, Van der Linden, Cruijff, Bosman en Van Melis zetten een betere beginreeks neer.

In 2011 maakte Huntelaar deel uit van een team dat historie schreef. Nederland won voor het eerst met dubbele cijfers: 11-0 tegen San Marino met twee goals van de spits. Op het WK 2014 maakte Huntelaar in de achtste finale tegen Mexico de winnende treffer (uit een penalty). Zijn laatste interland speelde hij op 13 oktober 2015, een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Geheel in stijl scoorde hij, maar Oranje verloor (2-3) en plaatste zich niet voor het EK.