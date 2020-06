Alblas voelt zich 'sterker dan ooit' en wil wat afmaken bij NEC

NEC-doelman Norbert Alblas blijft alsnog in Nijmegen. Hoewel een optie op contractverlenging in zijn eerdere contract niet werd gelicht, heeft de doelman nu alsnog een éénjarig contract getekend.

'En daar ben ik heel blij mee, dat voelt echt goed', zo stelt Alblas vrijdagmiddag. De doelman tekende een éénjarig contract waarbij NEC een optie heeft op nog een seizoen.

En dat komt voor de buitenwacht misschien vreemd over, aangezien het in eerste instantie leek dat NEC niet verder wilde met de doelman. Maar Alblas legt uit hoe dat zat. 'NEC was heel snel bij mij om te praten over een nieuw contract. Ze hebben de optie in het vorige contract niet gelicht, maar ze wilden wel om tafel om een nieuwe verbintenis te bespreken. En de plannen die ze voorstelden waren goed en daar dacht ik hetzelfde over. Het was voor mij vrij snel duidelijk dat ik zou blijven, voor de buitenwereld was het misschien wel een verrassing.'

'Blessure achter mij gelaten'

En dat nieuwe contract is mooi nieuws voor Alblas na twee zware knieblessures. 'Ik ben dan ook trots op mezelf dat ik mezelf daar doorheen heb geslagen. Ik kan dat nu ook achter me laten. Een tijdje geleden heb ik groen licht gekregen om weer te spelen, toen kwam de corona eroverheen. Dat heeft me wat extra tijd gegeven. Nu ben ik topfit en begin ik sterker dan ooit aan een nieuw seizoen, dat voelt goed.'

Hij dankt NEC ook voor alle steun in zijn blessuretijd. 'Hoe ik ben begeleid en hoe ze mij geholpen hebben, dat voelde fijn. Daarom heb ik ook uitgesproken dat ik wilde blijven. Ik moet wat afmaken hier. Dit is nu ook een nieuwe start voor mijzelf.'

'Leuke strijd'

Het komende seizoen moet hij met Mattijs Branderhorst gaan uitvechten wie er onder de lat mag staan in De Goffert. 'Ik denk dat het een leuke strijd kan worden. Maar we gaan elkaar eerst elke dag beter maken. Ik wil graag eerste keeper zijn, maar dat wil Mattijs ook. Ik ga er in ieder geval alles aan doen.'