Jasper Cillessen: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Jasper Cillessen werd in 1989 in het ziekenhuis in Nijmegen geboren, maar groeide op in Groesbeek. Daar begon hij ook bij De Treffers te voetballen. NEC had al snel belangstelling voor hem, hij liep er ook stage, maar van zijn ouders mocht hij de overstap niet maken voor hij zijn basisschool had afgemaakt. Vervolgens doorliep hij alle jeugdelftallen van de Nijmeegse profclub.

Gelders voetballer van het jaar

In 2008 tekende de doelman zijn eerste profcontract en ging hij spelen voor Jong NEC. Op 28 augustus 2010 debuteerde hij als basisspeler in het eerste elftal, omdat Gábor Babos geblesseerd was. In deze wedstrijd tegen sc Heerenveen werd hij meteen uitgeroepen tot 'Man of the Match'. In datzelfde seizoen werd hij uitgeroepen tot Gelders voetballer van het Jaar door Omroep Gelderland. Bovendien mocht hij mee op de oefentrip van Oranje naar Zuid-Amerika, maar hij maakte nog niet zijn debuut.

Jasper Cillessen op de training bij Oranje. Foto: ANP

Op 7 juni 2013 maakte Cillessen wel zijn opwachting voor het Nederlands elftal, in de interland tegen Indonesië. Vier maanden later keepte hij zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd, uit tegen Turkije werd met 2-0 gewonnen. Cillessen mocht ook mee naar het WK in 2014. In de eerste wedstrijd tegen Spanje wist hij met een fabelachtige redding op een inzet van David Silva te voorkomen dat Spanje 2-0 voor kwam. Uiteindelijk won Oranje met 5-1.

Historie werd geschreven toen na de 0-0 tegen Costa Rica penalty's moesten worden genomen. Bondscoach Louis van Gaal wisselde voor de strafschoppenreeks Cillessen en bracht Tim Krul in. Krul stopte twee penalty's en Nederland ging verder. In de halve finale tegen Argentinië werd het weer gelijk. De bondscoach kon niet meer wisselen en Oranje verloor deze strafschoppenreeks met 4-2. Nederland werd uiteindelijk derde. Pas op 13 november 2015 (tegen Wales) wist de Groesbekenaar zijn eerste penalty ooit te stoppen, al ging de rebound er wel in.

De nieuwe bondscoach Guus Hiddink, en later ook zijn opvolger Danny Blind, koos voor de EK-kwalificatiereeks weer voor Cillessen als eerste doelman, maar Nederland wist zich niet te kwalificeren voor het EK 2016. Ook daarna bleef hij eerste keus, al was hij lang niet altijd basisspeler bij FC Barcelona. Tot op vandaag (15 juli) keepte hij 56 interlands.

Bekerwinnaar

Maar voor hij bij die Spaanse topclub belandde, tekende hij in 2011 voor Ajax. Dat betaalde 3,2 miljoen euro aan NEC, exclusief 500.00 euro aan bonussen en een doorverkooppercentage. Al een jaar later werd hij kampioen met de Amsterdammers. In september 2013 werd hij definitief eerste doelman. Eind april 2014 veroverde hij voor de derde keer de titel met Ajax, voor het eerst als basisspeler. Ondanks dat Cillessen in het seizoen 2015/16 negentien keer de nul wist te houden, wist Ajax in dat seizoen geen kampioen te worden. Hij werd wel voor het tweede jaar op rij door de Ajax-supporters verkozen tot speler van het jaar.

De top tien reddingen van Cillessen voor Ajax (tekst gaat onder de video verder):

In augustus 2016 betaalde FC Barcelona 13 miljoen euro (plus twee miljoen aan mogelijke bonussen) voor de doelman. Hij werd nooit basiskeeper, maar speelde wel vaak in bekerduels. Zo won hij ook als basisspeler de Copa del Rey in het seizoen 2016/2017. Dat lukte een jaar later nogmaals. Na drie jaar verkaste Cillessen naar Valencia. Voor die club komt hij nu nog uit.

