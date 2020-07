Ernie Brandts: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Brandts is een unieke naam in het rijtje. Hij is namelijk de enige Gelderse voetballer die ooit in een WK-finale heeft gestaan. Dat was in 1978, toen in de eindstrijd van het WK in Argentinië met 3-1 van het thuisland werd verloren. "Ik heb vier jaar geleden pas voor het eerst de finale teruggezien, want ik was er doodziek van. Als je ziet hoe hard die wedstrijd was ... Als er toen net zoveel camera's waren geweest als nu, dan was de wedstrijd misschien geëindigd in vier tegen vier. Het was ongelooflijk, als je ziet wat voor tackles en overtredingen er werden gemaakt", verzucht Brandts.

De Achterhoeker vindt de nederlaag wel terecht: "Zij maakten er drie en wij één. Maar in de eindfase werd ik naar voren gedirigeerd om naast Dick Nanninga in de spits te spelen. Daardoor viel ook de 1-1. Toen was de vraag wat nu? Op dat moment hadden we het initiatief en waren gevaarlijker. Maar Ruud Krol dirigeerde me weer terug naar de verdediging. Achteraf hadden we zo door moeten gaan. Maar dat is achteraf."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In de wedstrijd tegen Italië schreef hij geschiedenis door eerst in eigen doel te schieten, en daarbij doelman Piet Schrijvers te blesseren, en vervolgens met een geweldig afstandsschot de gelijkmaker te scoren. "Schrijvers was altijd gewend om op de lijn te blijven. Er komt een diepe bal en ik loop automatisch met die bal en ik doe een sliding. Piet komt uit. En met de noppen komt ik precies in zijn knie. Er zaten drie mooie gaatjes in. Achteraf is dat heel spijtig geweest, want hij stond heel goed te keepen", kijkt Brandts terug.

'Vol op de pantoffel'

"Daarna scoorde ik met mijn rechterbeen de 1-1 tegen Dino Zoff. Ik kon hem vol op de pantoffel nemen en hij zat in het kruis", vervolgt de linksbenige Brandts. "Dat was een meevallertje. Mooier kon je niet wensen. Veronderstel dat je was uitgeschakeld en je hebt zelf een eigen doelpunt gemaakt. Daar word je niet vrolijk van."

De tekst gaat door na de video.

De lange centrumverdediger werd in 1956 geboren in Didam, maar groeide op in het nabijgelegen Nieuw-Dijk. Daar begon hij met voetballen bij VV Sprinkhanen. Toen hij 17 was ontdekte De Graafschap-trainer Piet de Visser hem en tekende hij voor 3200 gulden per jaar bij de Doetinchemse profclub.

Ernie Brandts scoort op de WK 1978 tegen Oostenrijk (Foto: ANP):

UEFA Cup en titels

Na drie jaar De Graafschap kon hij naar Feyenoord en PSV, maar hij koos voor de laatste club. Hij speelde negen seizoenen voor de Eindhovenaren, won in 1977/78 de UEFA Cup en de titel en en werd in 1985/86 ook landskampioen. "We hebben met PSV altijd in de top 2 gespeeld. Ik vind ook dat dat moet."

Tussendoor kreeg hij in 1980 de kans om naar Arsenal te gaan, maar daar zag hij vanaf omdat zijn vader plotseling ziek werd. "Ik kon naar Arsenal, HSV en wat andere clubs. Maar ik heb gekozen voor PSV. Mijn vader was ziek en mijn moeder zei: 'als je naar het buitenland gaat, dat trekt je vader niet'. Dat was de belangrijkste reden om in Nederland te blijven. Zijn beide benen zijn geamputeerd, maar hij is nog tien jaar blijven leven. Dus ik ben blij dat ik in Nederland ben gebleven", legt Brandts uit.

Ernie Brandts (rechts) in duel met Wim Kieft. Foto: ANP

Na de titel in 1986 ging Brandts naar Roda JC. Hij kwam ook nog een half seizoen voor MVV uit, waar hij tegen degradatie vocht. In 1989 vertrok de toen 33-jarige Achterhoeker voor het eerst naar het buitenland. Het voor het eerst in zijn bestaan naar de Eerste Klasse gepromoveerde Germinal Ekeren werd zijn nieuwe werkgever. Na twee seizoenen ging hij terug naar zijn eerste profclub, De Graafschap. Dat werd geen groot succes, omdat hij na een half jaar vanwege een versleten heup werd afgekeurd.

"Ik heb sinds een jaar een nieuwe heup. De problemen ontstonden in 1980 toen Ron Jans met zijn noppen op mijn achillespees terechtkwam. In de rust vroeg dokter Van de Brekel of ik nog kon lopen. Dat kon ik, dus ben ik weer het veld ingegaan. Maar na tien minuten ging het niet meer. Het bloed spoot uit mijn schoen. Bleek ik een gescheurde achillespees te hebben. Het duurde een jaar en drie maanden voor ik weer kon voetballen. En dan ga je scheef lopen en krijg je allerlei andere problemen. Ik kan niet zeggen dat voetballen gezond is", stelt Brandts.

Ernie Brandts speelde in totaal 452 competitiewedstrijden in het betaalde voetbal, waarin hij 34 keer scoorde. Daarnaast kwam hij 28 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte vijf doelpunten voor Oranje.