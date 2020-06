‘Ribbel’ verdwijnt bij afsluiting Europabrug Doetinchem

'Deze voegovergang is geluidsarmer dan voorheen, je hoort en voelt de ‘ribbel’ in het wegdek dus minder als je de brug op- of afrijdt', laat de gemeente Doetinchem weten over de werkzaamheden. Daarnaast wordt de anti-sliplaag van het wegdek van de brug verwijderd, waarna een nieuwe laag wordt aangebracht. Dit is volgens de gemeente van hetzelfde materiaal als op de vernieuwde Energiebrug. Ook krijgen de kasten van de slagbomen een nieuwe verflaag.



De werkzaamheden gaan maandagochtend om 07.00 uur van start. Naar verwachting gaat de brug over de Oude IJssel vrijdagmiddag om 16.30 uur weer open voor al het verkeer. Tijdens het onderhoud is de brug in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer.