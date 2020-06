Zutphense tieners willen met protest tegen racisme stadsgenoten wakker schudden

Zestien jonge meiden uit Zutphen organiseren vrijdag een protest tegen racisme. 'We voelen dat er ongelijkheid is, ook in Zutphen.' Het protest moet inwoners van hun stad niet alleen wakker schudden, ze hopen ook op verandering. 'We willen graag gelijk zijn.'

De tieners - tussen de 16 en 21 jaar - vinden dat het tijd is om hun stem te laten horen. Op school, stage en werk hebben ze het gevoel anders te worden behandeld dan blanke leeftijdsgenoten. 'Een docent op school zei jaren geleden tegen mij: weet je zeker dat je deze carrière wil beginnen mét hoofddoek? Weet dat je dan minder kansen krijgt. En ze heeft gelijk gekregen: ik voel dat ik minder kansen krijg', vertelt één van hen.

Ervaringen op school, stage en werk

Bij stages en bijbaantjes hebben ze het idee dat de deur regelmatig wordt dichtgegooid op basis van hun uiterlijk, in plaats van dat ze beoordeeld worden op hun capaciteiten.

'Voor mijn stage heb ik 70 sollicitatiebrieven geschreven, op drie brieven kreeg ik maar een reactie. Vaak kreeg ik te horen dat ik niet in het profiel paste van het bedrijf, en dan zag ik vervolgens dat een klasgenoot voor die stage wel was aangenomen', vertelt een ander.

'Maar hoe kunnen we integreren, als mensen de deur dicht gooien?', vragen de organisatoren zich af, die niet bij naam genoemd willen worden uit angst voor haatdragende reacties. 'We hebben online zulke nare reacties gekregen op ons protest, daar zijn we echt van geschrokken.'

'Wat verbergen jullie onder die hoofddoek?'

De achtergrond van de meiden loopt uiteen, van Somalisch, Turks, Marokkaans, Italiaans tot Pakistaans. Enkele zijn als vluchteling naar Nederland gekomen, het merendeel is hier geboren en getogen. Ondanks dat ze zich hier thuis voelen, voelen ze zich niet altijd even welkom.

Op straat in Zutphen voelen ze regelmatig de ogen in hun nek prikken. 'Of mensen vragen op uit het niks: wat verbergen jullie onder die hoofddoek? Of: heb je het niet warm?'. Een enkele keer worden er ook scheldwoorden bijgehaald. 'Kut buitenlander, kut zwarte of aap. Dat wordt wel eens geroepen.'

De wereld veranderen met het protest is een illusie, dat weten ze. 'Maar het kan wel een begin zijn om te laten zien dat we gelijk behandeld willen worden.' Volgens de meiden zou het helpen als iedereen wat meer over verschillende culturen zou leren. 'Wijken bouwen voor mensen met gemengde achtergronden, onderwijs geven over verschillende culturen: dat zou door de overheid gestimuleerd moeten worden.'

Protest verplaatst

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft toestemming gegeven voor de demonstratie van de meiden. Aanvankelijk zou deze plaatsvinden op de IJsselkade, maar in overleg met de gemeente is deze verplaatst naar de parkeerplaats bij de Hanzehal, in verband met de veiligheid en de hoeveelheid ruimte.

De organisatie verwacht dat er minimaal 100 demonstranten naar Zutphen komen. Vanaf 17.00 uur vertellen diverse sprekers hoe zij in hun dagelijkse leven te maken hebben met racisme.