Eerste exemplaar historisch album oud-Kesteren overhandigd

In opdracht van Pitpartners zorgden Kobus van Ingen en Cees Verhaaf, twee mensen die zich vrijwillig bezig houden met de geschiedenis van de regio, voor het beeldmateriaal. Als het album compleet is, dan is de verzamelaar 351 unieke foto’s rijk; 321 daarvan zijn bij elkaar te sparen. Het album zelf is ook gratis bij besteding van tien euro.



Burgemeester Kottelenberg: “Voor de inwoners een aantrekkelijke actie die voor een levendige ruilhandel zal zorgen. En of je altijd al in deze omgeving woont of er nieuw bent, mooi om te ontdekken hoe het vroeger was en ik stel me zo voor dat je dan te voet of op de fiets de vergelijking gaat maken met de zomer van 2020.”

Op de foto vanaf links: Cees Verhaaf, Kobus van Ingen, Jan Kottelenberg, André van de Pol, Eric Damme en Stefan van Someren.