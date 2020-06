'Ik wilde van drie hoog naar beneden springen', bewoners door flatbrand volledig in paniek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Na het uitbreken van de brand vluchtten bewoners naar het dak van de flat, of naar hun eigen balkon. 'Ik wilde springen van drie hoog naar beneden. Gelukkig heb ik dat niet gedaan omdat een vriend zei dat ik dat niet moest doen', zo vertelt een van de bewoners aan onze verslaggever. 'Er was paniek. Niemand had dit verwacht, het was vreselijk.'

Peter Schut van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden erkent dat mensen behoorlijk bang waren. 'Ze wisten namelijk niet wat er kon gebeuren. Daarnaast konden zij natuurlijk niet vluchten via de weg die ze in gedachten hadden, via de gangen. Maar wij hebben op basis van de meldingen een extra redvoertuig laten komen en aan iedereen aangegeven dat mensen op hun balkon heel lang veilig zijn. Uiteindelijk zijn er zo'n 20 mensen van het dak en de balkons gehaald.'

33 mensen slapen niet thuis

De geredde bewoners konden voor het grootste gedeelte niet thuis slapen. '33 bewoners konden niet in hun eigen huis slapen. Zij hebben de nacht bij familie, of in een hotel in de buurt doorgebracht', zo vertelt Schut.

Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk, die wordt vandaag verder onderzocht.

