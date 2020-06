Gemeente Wageningen heft nog geen precariobelasting voor terrassen

De gemeente gaat voorlopig geen precarioheffing aan de horeca doorberekenen. De horeca betalen jaarlijks precariobelasting voor hun terrassen die ingericht zijn op gemeentegrond. De gemeente had de belasting al tot 1 september kwijtgescholden, maar gaat ook geen precariobelasting heffen tot aan het eind van de coronamaatregelen maar uiterlijk tot 31 december 2020. De reclamebelasting blijft wel bestaan. De huurverlaging van de panden is voor de ondernemer zelf om het per pand aan te vragen bij de verhuurder.

Niet alleen zijn de terrassen weer open gegaan maar ook, voor zover het mogelijk, vergroot. Dit omdat de mensen de ruimte van de anderhalve meter krijgen en de gezelligheid blijft. Het verbreden van de terrassen is een uitkomst voor de uitbater. Een bijkomend voordeel is dat verschillende ondernemers samen zijn gaan werken door een gezamenlijk terras in te richten en zo de gasten nog beter van dienst kunnen zijn. Op deze manier is er ook meer keuze op de menukaart. Met deze maatregelen hebben de Wagenings Ondernemers Comite als de gemeente Wageningen de gezelligheid weer terug gebracht in de binnenstad. De coronamaatregelen lijken te werken, want ondanks de gezelligheid is er geen nieuw geval van besmetting gesignaleerd. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

De ondernemers zijn blij met de snelle hulp die de gemeente geeft en in korte tijd is er veel mogelijk geworden. De gemeente Wageningen was blij met de inzet van de ondernemers die snel een inventarisatie hadden gedaan om te kijken wat nodig was om de horeca in Wageningen weer goed te laten draaien. De Koninklijke Nederlandse Horeca Bond is net als de gemeente Wageningen op landelijk niveau aan het lobbyen om de regels nog minder streng te maken. Op deze manier kunnen ook vaste vriendengroepen weer gebruik maken van de horeca en terrassen in Wageningen.