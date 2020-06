52 banen bij Wehkamp op de tocht, locatie Maurik gaat dicht

Webwinkel Wehkamp heeft bekendgemaakt het distributiecentrum op de locatie in Maurik te sluiten. Het online warenhuis wil twee locaties samenvoegen tot één centrum in Zwolle.

Ook schrapt het bedrijf dertig banen op de locatie in Zwolle. Deze verdwijnen volgens de organisatie omdat het bedrijf 'efficiënter moet gaan werken'. Ook wil Wehkamp zich meer op de 'winkelervaring' van klanten gaan richten en minder op een zo groot mogelijk assortiment.

Sociaal plan

De 52 personeelsleden, die nu nog werken in Maurik, kunnen meeverhuizen naar de stad in Overijssel. Voor werknemers die moeten vertrekken of niet mee willen verhuizen naar Overijssel heeft Wehkamp een sociaal plan opgesteld. 'En wij zullen die mensen in eerste instantie ook begeleiden naar ander werk in de regio', zo meldt de woordvoerster van Wehkamp.

Het bedrijf is over het sociaal plan nog in gesprek met de bonden. Vakbond CNV verwacht dat veel medewerkers uit Maurik niet mee zullen verhuizen richting het noorden.

Lange geschiedenis

De locatie in Maurik opende de deuren in 1969. De locatie in Zwolle is een stuk nieuwer en werd in 2015 geopend. Alle activiteiten van het centrum in Maurik worden daar ondergebracht.