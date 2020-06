'Het is een grote ravage', clubhuis doelwit van vandalen

'Er zijn ruiten ingegooid met grove stukken tegel die in de omgeving lagen', vertelt secretaris Ria Engelbarts. 'Daarna is geprobeerd met een stok in het gebouw te hengelen. Het is ze gelukt één modelboot naar buiten te trekken en die is buiten kapot gegooid. Binnen is een tweede boot omgevallen en daardoor stuk gegaan.'

Het dak op

Bij schade aan de ramen en aan de modelboten, vaartuigen waar talloze uren werk in heeft gezeten, bleef het niet. 'De regenpijpen zijn er allemaal af getrokken en kapotgemaakt. Ze zijn ook het dak op gegaan en hebben de pijp van de cv-ketel stukgemaakt', somt Ria teleurgesteld op. 'Binnen was het één grote ravage.'

Een week geleden nam een ander bestuurslid al een kijkje bij het clubgebouw. Toen zag alles er nog intact uit. De leden wachtten ongeduldig af tot ze weer bijeen mochten komen om aan hun hobby te werken en daarna met de boten de plas op te gaan. In plaats daarvan zal nu eerst alle schade moeten worden hersteld.

Eén van de modelboten is naar buiten getrokken met een stok en daar kapotgemaakt. Foto: Atlantis Zutphen

De vereniging bestaat al sinds 1979. In al die jaren maakte Atlantis nooit zo'n vernieling mee. 'We zijn een kleine vereniging, maar wel eentje met heel betrokken leden', zegt secretaris Ria. 'Ik vind dit echt schandalig en ik zie het nut er niet van in. Je vernielt op deze manier de spullen van een ander. Terwijl er zo veel werk in is gestoken om de boel netjes te houden', verzucht ze.

Politie op de hoogte

De politie in Zutphen is op de hoogte en roept getuigen op zich te melden. Ria heeft geen idee wie er achter de vernielingen zit. 'We hebben van mensen uit de buurt wel gehoord dat zich af en toe wat hangjeugd bij een nabijgelegen school bevindt. Maar we weten natuurlijk niet of zij er iets mee te maken hebben.'