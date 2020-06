OM eist 18 jaar cel tegen Hardi N. in Arnhemse terreurzaak

N. was niet de enige die vrijdag een gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen. Tegen medeverdachte Waïl El A. werd twintig jaar cel geëist met aftrek van voorarrest, omdat hij ook verdacht wordt van poging tot moord op een agent. Ook tegen Nadeem S. (vijftien jaar), Morat M. (dertien jaar), Nabil B. (dertien jaar) en Shevan A. (acht jaar) sprak de officier van justitie vrijdag de eis uit.

De verdachten vormden samen een levensgevaarlijke terroristische organisatie, zei de officier van justitie vrijdag. Ze zouden een door Islamitische Staat geïnspireerde aanslag hebben willen ploegen. Op verschillende computers en telefoons werd aan IS gerelateerd materiaal aangetroffen.

Heftige beelden van arrestatie

Eerder op de dag gaf het OM heftige beelden vrij van de arrestatie van vier mannen. Ze werden uit een gehuurd busje getrokken, dat net was weggereden van een vakantiepark in Weert. Twee andere verdachten werden gearresteerd op adressen in Vlaardingen en Arnhem.

Aanslag

De verdachten zouden onder andere een terroristische aanslag op de Gay Pride in 2018 hebben willen plegen. Het gaat om de grootste terrorismezaak in jaren. Voor de behandeling van de zaak zijn liefst elf zittingsdagen uitgetrokken.

De mannen werden in september 2018 bij een grote politieactie opgepakt. Op verschillende plekken in Arnhem, Huissen, Weert en Rotterdam werden invallen gedaan. De politie infiltreerde in de groep en leverde daarbij onklaar gemaakte wapens. Daarbij maakte de politie ook gesprek- en video-opnames.

Gehersenspoeld

De rechtbank in Rotterdam boog zich tijdens de derde zittingsdag op woensdag over de vraag of de terreurgroep echt een aanslag wilde plegen, of dat de zes verdachten zijn uitgelokt. Hoofdverdachte N. doorbrak op die dag zijn zwijgrecht om te verklaren dat hij gehersenspoeld zou zijn.

'Ik was bang dat ze me iets aan zouden doen als ik zou stoppen', zo las de rechtbank voor uit zijn verklaringen. Hij was naar eigen zeggen kwetsbaar omdat hij last had van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 'Ik was niet sterk genoeg.'

Wapens in vakantiehuisje

Tijdens de tweede zittingsdag van het proces op 12 juni werden beelden getoond van de zes terreurverdachten in een vakantiehuisje in Weert, waar vier van hen zijn opgepakt. Op de beelden is te zien dat de mannen wapens proberen te kopen van politie-infiltranten.

Op diezelfde dag bleek ook dat de Gay Pride van 2018 een van de doelwitten van de verdachten was. Dat zou hoofdverdachte Hardi N. (36) hebben verklaard tijdens zijn contacten met een infiltrant van de politie. Daarnaast had de groep een plan om een legerbasis aan te vallen en om joggende militairen neer te schieten, zo bleek uit het dossier waar de rechter uit citeerde.

