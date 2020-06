Kleine vier ton compensatie voor De Graafschap

Het bedrag van 375.000 euro komt uit het solidariteitsfonds en wordt betaald door de KNVB en de betaald voetbalclubs die volgend seizoen in Europees verband spelen.

Daarnaast heeft De Graafschap, net als andere clubs, recht op een tegemoetkoming voor de coronacrisis. Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Nederlandse clubs in Europa en komt ook uit het eerdergenoemde fonds. In totaal is er een pot van minimaal 4 en maximaal 8 miljoen euro beschikbaar. 30 procent hiervan is voor eerstedivisieclubs, waarbij de verdeelsleutel van mediagelden wordt gehanteerd.

'Neutraal gevoel'

De Graafschap laat bij monde van Hans Martijn Ostendorp weten een 'neutraal gevoel' over te houden aan het akkoord dat donderdag werd bereikt tijdens de algemene ledenvergadering van de KNVB. 'Ik kan niet zeggen dat ik er blij mee ben, we hebben niet om deze situatie gevraagd', aldus de algemeen directeur, die eerder in de rechtbank probeerde alsnog promotie af te dwingen voor zijn club. 'Tegelijkertijd moet je kijken naar de uitspraak van de rechter. Ik merk dat het belangrijk is om een streep onder deze periode te zetten en de focus te richten op komend seizoen.'

Niet voor spelersbudget

Het toegekende bedrag wordt volgens Ostendorp gebruikt voor de exploitatie van de club, hoewel hier nog over gesproken moet worden. 'Het is in ieder geval niet zo dat het spelersbudget met 375.000 euro groeit', aldus de algemeen directeur. Naast De Graafschap worden mede-eerstedivisionisten Cambuur Leeuwarden (425.000 euro), NAC Breda (50.000 euro) en FC Volendam (50.000 euro) ook gecompenseerd, de laatste twee omdat ze als periodekampioen recht hadden op nacompetitievoetbal.