Een autoluwe binnenstad in Tiel? Eerst miljoenen euro's vinden

In het plan voor de autoluwe binnenstad wordt een paal geplaatst om de doorgaande routes door het centrum af te sluiten. Net als bij de huidige promenade zouden deze alleen nog op bepaalde tijden toegankelijk zijn, bijvoorbeeld 's ochtends voor bevoorrading.

'Er is al jaren behoorlijk wat overlast', zegt wethouder Frank Groen. 'En er doen zich nu mooie kansen voor om de binnenstad anders in te richten, met meer groen en meer als verblijfsruimte in plaats van dat je de auto altijd op de eerste plaats zet.'

Tekst gaat verder na de video:

Herinrichting centrum

De kans voor een herinrichting van het centrum doet zich voor omdat de riolering moet worden vervangen. Het is een grote wens van de bewoners van de binnenstad om daarbij de auto's zoveel mogelijk te weren. Ook de winkeliers van Hart van Tiel hebben zich erachter geschaard.

Maar dan willen ze wel dat een complete vernieuwing uitgevoerd wordt. Naast de afsluiting is dat met name het opknappen van de Westluidensestraat en de Gasthuisstraat met meer groen en het opnieuw inrichten van het Hoogeinde dat wel weer bereikbaar moet worden voor auto's.

Daarbij willen de winkeliers dat de Oliemolenwal, dan nog de enige doorgaande route door het centrum, een aparte laad- en losstrook krijgt. Alles bij elkaar zou er daarmee zo'n 3,6 miljoen euro bovenop de kosten voor het vervangen van het riool komen.

Bedenkingen bij uitvoering

'Het moet niet zo zijn dat de gemeente straks alleen het autoluwe eruit haalt en al die andere zaken niet doet', zegt binnenstadsmanager Gert-Jan van Ingen. 'Want als dat het geval zou zijn dan denk ik dat heel weinig mensen in de binnenstad achter het plan gaan staan.'

De gemeenteraad stemde deze week weliswaar in met de uitgangspunten, maar er zijn grote bedenkingen bij de uitvoering. Deze zijn onder meer door ChristenUnie, CDA en D66 maar ook door coalitiepartij VVD nadrukkelijk naar voren gebracht. De financiële positie van Tiel was al niet sterk en de effecten van de coronacrisis zijn nog grotendeels onbekend.

'Het is een fors bedrag', erkent Groen. 'Ik durf nog niet te zeggen of dat gaat lukken, daarvoor is het nog te vroeg. Ik weet wel dat dit een once in a lifetime kans is. Dus ik wil mezelf er sterk voor maken om ook met de provincie te gaan praten. Daarnaast kun je het bedrag natuurlijk over een lange periode afschrijven. Het komt neer op een kapitaallast van rond de 125.000 euro per jaar.'

Hoop op bijdrage provincie

De raad hoopt in het najaar nieuwe investeringen te kunnen doen, maar weet niet of er dan geld beschikbaar is. De autoluwe binnenstad is daarbij maar een van de projecten waarvoor gekozen kan worden. Tiel kijkt voor meerdere van deze plannen naar de provincie om bij te springen.

De binnenstadsmanager is hoopvol. 'Als je geen plannen maakt dan hoef je ook niet te zoeken naar financiering', zegt hij. 'Het plan is er en dan ga ik er vanuit dat de raad zo creatief is dat ze ook het geld daarvoor kunnen vinden.'

Beluister hier de radioreportage:

Zie ook: