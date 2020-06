Goede huisvesting van arbeidsmigranten kan wel, zegt Emile Roemer

Een goede huisvesting is van nog groter belang geworden na recente coronabesmettingen waarbij arbeidsmigranten betrokken waren. Arbeidsmigranten die dicht op elkaar wonen, dragen het virus sneller over. In de Gelderse vlees- en fruitsector waren onlangs verschillende uitbraken.

'Goede stappen gezet'

Roemer sprak donderdagmorgen met lokale bestuurders en Gelders gedeputeerde Peter Kerris. Die zegt dat in het Rivierengebied goede stappen zijn gezet voor een betere samenwerking tussen gemeentes.

Wethouder Nees van Wolfswinkel van Neder-Betuwe is blij dat er inmiddels een apart regionaal overleg arbeidsmigranten is waar hij voorzitter van is. 'Daarvoor stonden de arbeidsmigranten vaak achteraan op de agenda en wilden de bestuurders eigenlijk al naar huis als het aan de orde was', zegt Van Wolfswinkel.

Roemer blij met wat hij in Kesteren zag

'Zo kan het dus ook' zegt Roemer kijkend naar de huisvesting in Kesteren. Op een groot stuk land bij het huis van de familie Van Hal staat een onderkomen voor 35 arbeidsmigranten. Er zijn in het gebouw meerdere woonkamers en er zijn slaapkamers voor één of twee personen. De arbeidsmigranten die donderdag aanwezig zijn, vertellen dat ze 400 euro per maand betalen.

Het aanjaagteam van Roemer heeft al eerder eerste aanbevelingen naar buiten gebracht. Hooguit twee, maar liever één arbeidsmigrant op een slaapkamer moet de norm worden, wat Roemer betreft. 'En het kan dus wel', zegt Roemer als hij in Kesteren rondkijkt. Binnenkort komt Roemer met nog meer aanbevelingen.

