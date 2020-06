'Van grijze steenwoestijn naar groene oase', schoolpleinen in Ede op de schop

Basisschool De Groene Vallei en Basisschool Uniek in Ede krijgen een Tiny Forest. Kinderen leren in dit 'buitenlokaal' over de Nederlandse natuur. Het bos ter grootte van een tennisbaan wordt daarnaast ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

Ede is één van de 42 Tiny Forest-partnergemeenten in Nederland. Na een oproep hebben meerdere initiatieven zich gemeld die graag een klein bos in de wijk willen hebben. De twee basisscholen zijn als winnaars uit de bus gekomen. Basisschool Panta Rhei heeft al een 'bos' met fruitbomen en kruidenplanten.

Kinderboerderij en moestuin

Koos van Starrenburg, leerkracht op basisschool Uniek, is blij. 'Nu is ons plein een grijze steenwoestijn, straks moet het een groene oase worden', zegt ze. ‘We doen de naam van de school eer aan door ons plein groener te maken', stelt Annemarie van den Berg, locatieleider van basisschool De Groene Vallei. 'Het Tiny Forest is een mooie aanvulling op onze kinderboerderij en moestuin.'

Voorlopige ontwerp

De scholen werken samen met leerlingen, buurtbewoners, IVN Natuureducatie en de gemeente Ede. In maart zijn de eerste ontwerpsessies met de buurt geweest om tot een mooi Tiny Forest te komen. 'Omwonenden krijgen binnenkort informatie over het voorlopige ontwerp en de mogelijkheid om hier op te reageren', meldt de organisatie in een persbericht.

In november dit jaar zullen de Tiny Forests aangelegd worden.

