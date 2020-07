Dreumel 1967: Jackie Kennedy, de ponyclub en een zingende meubelmaker

Net was het nog 'Café De Po' - still uit de film

De ponyclub uit Dreumel, te zien in de dorpsfilm van 1967, heeft haar naam te danken aan het zwarte paard dat voorop ging in de begrafenisstoet van de vermoorde VS-president John F. Kennedy. Om zich 'Black Jack' te mogen noemen, zou zelfs toestemming van weduwe Jackie Kennedy zijn verkregen.

Of de rijvereniging Velocitas net zo'n bijzondere ontstaansgeschiedenis heeft valt te betwijfelen, maar beide paardenclubs paraderen in de film over het dorpje in het land van Maas en Waal.

Een blik goulash voor 1,69

Dreumel ligt ietwat geïsoleerd, tussen de twee rivieren en lijkt in die jaren een eilandje op zich. Inwoners gaan niet graag al te ver van huis. Voor een baan worden wel kilometers gemaakt. Mensen uit Dreumel reizen bijvoorbeeld naar hun werk in de haven van Rotterdam, of naar fabrieken in Tiel en Oss.

Voor de boodschappen hoeft een Dreumelnaar niet ver te zoeken, alles is verkrijgbaar bij de plaatselijke middenstand. Bij de Centra-supermarkt stop je voor 1,69 gulden een groot blik goulash in je boodschappenmandje, slager Harry Reuser heeft worst zat en bij dames- en herenkapper Grad Verbruggen wordt je coupe weer in stijl gebracht. Om rond te kunnen rijden of je vriendin mee uit te nemen koop je een Zündapp-brommer bij fietsenmaker Van Antwerpen of als je wat meer te besteden hebt een Simca bij de garage Burgers.

De tekst gaat verder onder de foto:

De zingende meubelmaker

Het dorp telt zeker twee meubelmakers, Frans Bevers en de firma van de gebroeders Bosch. Van die laatsten is Willy een plaatselijke beroemdheid. Hij is de zanger van het Lion Kwintet dat singles uitbrengt met titels als 'Wij zijn de fanfare' en 'Mijn opa kocht een ouwe bas'. Later stappen ze over op Engelstalig repertoire en noemen zich dan Lions.

Dreumex handzeep uit Dreumel

Een Engelsman die voor een gulden een oud schoolgebouw overneemt en daar een speciale handreiniger gaat produceren neemt de nodige inwoners in dienst en noemt zijn eindproduct eerst Swarfega en later Dreumex, naar Dreumel. De bekende zeep met een grove korrel om je extra smerige handen toch weer schoon te krijgen.

De hervormde kerk lijkt meer op een ruïne omdat het gebouw van oudsher niet of nauwelijks werd onderhouden. De geestelijkheid doet desondanks haar uiterste best in Dreumel. Pastoor Van der Hurk en zeker ook de zusters in kleuterschool Het Woelig Hoekje zijn heel actief binnen de gemeenschap. Sommige meisjes verkleden zich zelfs als kleine zustertjes.

De tekst gaat verder onder de foto:

Zustertje spelen op de kleuterschool - still uit de film

Café 'De Po' en een eigen schouwburg

Het dorp heeft ook een eigen 'kleine schouwburg' die veel publiek trekt in de jaren zestig. Direct ernaast 'Café de Po' zo lijkt het, maar even later wordt de L weer op het raam geplakt en is het weer gewoon De Pol zoals iedereen in Dreumel weet. De afsluitende optocht laat behalve de twee rijverenigingen ook een dansgezelschap, drumband en Fanfare St. Barbara, gidsen en welpen en ook voetbalvereniging Aquila zien.

Ons Dorp is op donderdagen vanaf 17.20 uur te zien (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland. De aflevering over Dreumel is nummer 18 in de reeks van 2020. De volgende dorpsfilm is te zien op donderdag 9 juli: Ruurlo in 1966.