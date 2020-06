Nijmegenaar boos, want scootmobiel mag niet mee in de taxibus

'Ik kan niet zo ver lopen en heb al snel mijn scootmobiel nodig', vertelt Marc. Hij zucht erbij, want dit betekent dat hij nóg langer niet de vrijheid heeft om op pad te gaan. Marc: 'Je bent al beperkt, maar nu helemaal.' Rolstoelen mogen volgens hem wel mee en daar snapt hij helemaal niks van.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) bepaalt op basis van de RIVM-richtlijnen wie chauffeurs van taxibussen wel en niet mogen vervoeren. 'Dat is niet voor iedereen even prettig', realiseert de organisatie zich. 'We willen het liefst niemand laten staan, daarom monitoren we nu scherp wat de klachten zijn en bekijken we of we eventueel wat kunnen veranderen.'

Rolstoelers kunnen zelf de bus in rijden

Directeur van vervoerder Avan Math van de Beuken legt uit wat er in de praktijk nodig is om mensen te vervoeren: 'Het is voor chauffeurs al ontzettend lastig om anderhalve meter afstand te houden. Dat gaat bijna niet. Rolstoelers kunnen zelf de bus in rijden, maar bij een scootmobiel moeten chauffeurs vaak de gebruiker én de scootmobiel de bus in helpen.'

Volgens Van Hulst is dat onzin. 'Ik hoor van de chauffeurs ook dat ze het onzin vinden. Als je iemand in een rolstoel meeneemt, moet je die vastzetten terwijl de persoon in de rolstoel zit. Dan kom je veel dichter bij elkaar.'

Marc is niet de enige

Ook Wil Straten uit Wijchen kampt met het probleem dat ze erg weinig mogelijkheden heeft om op pad te gaan bijvoorbeeld naar haar zus in Den Haag. Wil: 'Ik krijg zelfs te horen dat ik dan maar met het openbaar vervoer moet gaan. Dat is voor mij gewoon niet te doen.'

'Het is natuurlijk hartstikke zuur voor de mensen die nu niet mee kunnen, maar het is voor de veiligheid van de mensen zelf en voor onze chauffeurs', laat Math van de Beuken weten. Hij is ook op zoek naar oplossingen, maar wacht het landelijk beleid hiervoor af. 'Tot die tijd kunnen we helaas niet veel veranderen, ben ik bang.'

Op naar Den Haag

Op 10 juni besteedde televisieprogramma Kassa al aandacht aan dit onderwerp. Er is ook een petitie gestart in de hoop dat er voor mensen met een scootmobiel wat gaat veranderen. CDA-Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet stelde al Kamervragen. Wil Straten: 'Ik wil ze eigenlijk gewoon aanklagen voor discriminatie. Het plezier om te reizen wordt me zo echt ontnomen.'

Marc van Hulst reist voornamelijk met Valys. Dat bedrijf was niet bereikbaar voor een reactie.